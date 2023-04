Nicole Neumann sufrió un doloroso accidente: "Cortarme todo el dedo"

jueves, 13 de abril de 2023 00:00

En las últimas horas, un video de una joven que tuvo un percance con la tapa de la mochila de un inodoro y sus uñas postizas se hizo viral en las redes sociales, situación que llevó a la supermodelo argentina, Nicole Neumann, a que hiciera una confesión.

La rubia compartió en video de la chica en sus redes sociales y lo acompañó con una confesión que sorprendió a sus seguidores.

“¿Me creen si les digo que me pasó igual?”, comenzó diciendo divertida. “Estaba sola y de la vergüenza tiré hasta cortarme todo el dedo y sacarlo”, agregó.

Anteriormente, Nicole se refirió a la situación de su hija mayor, Indiana, quien decidió vivir con su padre, Fabián Cubero y su pareja Mica Viciconte.

“Hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá ‘Indi’ y ella misma verá qué quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien, contenta y se la ve todo el día sonriente. Disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mica. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos decaída o triste”, detalló Cubero.

“Ella debía materias, tiene fobia al avión, es adolescente. Yo pasé por eso, en su momento estuve como casi dos años que no quería viajar al exterior. La entiendo perfectamente, la fobia es muy fea”, detalló la modelo.