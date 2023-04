"Si no hace diálisis se muere": el delicado estado de salud de Silvina Luna

jueves, 13 de abril de 2023 00:00

Fernando Burlando, el abogado de la mediática Silvina Luna, dio detalles sobre el estado de salud de la morocha y sorprendió al revelar la delicada situación que transita.

Actualmente, Luna espera por un trasplante de riñón en medio de varios problemas de salud que iniciaron por las intervenciones quirúrgicas a las que se sometió con Aníbal Lotocki.

"Para ella fue muy duro, había días que no quería ni ingresar a la sala. Todo esto continúa haciéndole mal. Pensá que es presa y rehén de esta situación. Está más privada de sus libertades que la persona que la lastimó y la castigó con esta enfermedad", expresó Fernando Burlando, en diálogo con Nosotros a la Mañana.

"Tiene que concurrir tres veces por semana a hacerse diálisis. Si no lo hace, se muere. No sé si está claro eso. No puede hacer una vida normal", agregó sobre la situación actual de la mediática.

"Sin ir más lejos, no sé si recuerdan, que Silvina se tuvo que ir del Hotel de los Famosos. Silvina no puede laburar ni generar dinero. No puede tener un trabajo normal", añadió por su parte el "Pollo" Álvarez.

"Si la convocamos acá todos los días, tal vez no puede venir. Le estropeó la vida de todas las maneras", cerró Burlando en referencia a Lotocki.