"Estuve obligada a convivir con mi mamá", Lucila afirmó que no quería a Gladys en la casa de Gran Hermano

martes, 7 de marzo de 2023 00:00

Lucila "La Tora" se convirtió en la eliminada de Gran Hermano (Telefe) y este lunes habló. Santiago del Moro le preguntó los motivos de su sorpresiva salida y la joven admitió que no tenía ganas de irse, pero fueron muchas las cosas que le jugaban en contra. Laura Ubfal aseguró que el accionar que la dejó fuera de juego fue el trato que tuvo con Gladys, su madre.

La participante subrayó que desde los 23 años que es una mujer independiente y que ella prefiere vivir lejos de sus padres y hermanos. Y aseguró que no tienen una buena relación en la actualidad, por ello no iba "falsear nada". Pero, todos le reprocharon que en varias ocasiones dejó expuesta a la mujer y eso no le gustó al público.

"Estuve obligada a convivir con mi mamá, no quería compartir eso con ella", destacó la jugadora. Y admitió que tenía miedo que la mujer la perjudicara. Fueron momentos de mucha tensión, ya que nadie podía entender la postura que Lucila tomó en la estadía de Gladys en la casa más famosa.

"No quería exponerla", destacó la joven. Los panelistas coincidieron que el principal motivo de su salida en la casa fue el trato que mostró con Gladys.