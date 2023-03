Amor de Familia: avance del capítulo de este martes

martes, 7 de marzo de 2023 00:00

Mucha tensión se vivirá este martes en Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. La novela transita un camino en el que el drama cobrará mucha fuerza para generar momentos muy duros para sus protagonistas.

En el capítulo de este martes, Cemil se desesperará ante la posibilidad de que le pase algo a Cicek. Es que la chica se fue a buscar a su ex para hablar y hacer que desista de su accionar contra ella. "Me escribió una nota, se fue y le he estado llamando pero debe haber ido a buscarlo", expresó él con mucha preocupación. La nota en cuestión indicaba: "no me busquen, se que tengo que acabar con Aydar".

Sin embargo Filiz y Cemil la buscarán y la llamarán insistentemente al celular. En un momento, ella atenderá y será justo cuando esté cara a cara con su ex esposo quien la tendrá amenazada con un cuchillo. Sin embargo, atender el celular le podría costar la vida.

Por otro lado, Fikri empezará con su objetivo de conquistar a alguna mujer millonaria para así quedarse con su fortuna cuando muera. La mirada la pondrá en una anciana que sufre una dura enfermedad y pasa sus días en una clínica privada, atendida por una empleada.

A ella le mentirá sobre su identidad y forma de vida. "Trabajé en la oficina de Catastro pero ahora soy solo un inspector retirado. Además he dedicado mis días a amar con devoción a mis hijos", le relatará el padre de los hermanos Elibol a la mujer a quien luego subrayará: "me he dedicado a buscar la paz en este mundo. También el amor y la sanación y a partir de ahora me gustaría dedicarme a usted por completo mi señora".

Lejos de todo esto, Rahmet será acosado por una alumna de la universidad en la oficina. Todo será una trampa que preparará Deniz para que el profesor tutor lo vea y cargue sobre él algún tipo de acción. Al verlo, sacará a la chica y pedirá quedarse a solas con él para hablar seriamente.

Paralelamente a todo esto, Baris y Nihal mantendrán una dura conversación a partir de la decisión que él tomó de llevarse al hijo de ambos con el objetivo de conseguir así el divorcio. "Realmente me hiciste enfadar. La petición de divorcio está en la habitación de Sabas. Llena los espacios, dásela a mi abogado y podrás volver a verlo", le pedirá él.

Sin embargo ella le dará una fuerte amenaza: "no tienes idea de lo que haces. Secuestraste al hijo de una fiscal. Vas a podrirte en prisión. Regrésame a mi hijo".