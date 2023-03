"Me da vergüenza hacer esta declaración": Demet Özdemir habló sobre el rumor de infidelidad

sábado, 25 de marzo de 2023 00:00

En el 2022 se ganó el corazón de la audiencia de la mano de Soñar Contigo, la ficción turca de las siestas de Telefe. Sin embargo, la novela, cuyo título original es Erkenci Kus, ya había conquistado a los televidentes de varias partes de Europa y Latinoamérica desde el 2018, año en el que se estrenó. De la mano de esa ficción, sus protagonistas Can Yaman y Demet Özdemir lograron ser reconocidos en el mundo y hoy todo lo que hacen generan gran interés en sus seguidores.

Es por eso que cuando en Turquía saltó un escándalo de gran envergadura entorno a Demet Özdemir, rápidamente trascendió las fronteras y copó los portales de espectáculo de varios países del mundo. Todo se dio a partir de un posteo que hizo una periodista turca que indicaba que una actriz casada le fue infiel a su marido con el director de la ficción en la que trabaja, que también es casado. Si bien esa periodista nunca nombró a Özdemir, alguien en la prensa la señaló y se generó un gran escándalo.

Es por eso que recurrió a su cuenta oficial en las redes sociales para hacer su descargo y expresar su malestar por los rumores maliciosos. "¿Es tan fácil engañar a la gente? Vergüenza por tu lenguaje violento y vergüenza por tu falta de escrúpulos. Si bien estamos pasando por momentos difíciles, no se debe ser olvidar el sufrimiento y ser solidarios. Me da vergüenza hacer esta declaración debido al abuso verbal realizado bajo el nombre del interés de mi vida privada y la de mi pareja", señaló a través de un comunicado.

Luego agregó: "Haré responsables a quienes me pongan bajo sospecha. De ahora en adelante, lucharé contra todo tipo de calumniadores a través de la ley. ¡Suficiente es suficiente!".

La actriz está casada con el cantante Oguzhan Koç desde agosto del 2022 y los rumores indicaban que ella se había ido de la casa que comparte con él por una fuerte pelea. Sin embargo, ella luego habló con la prensa y desmintió todo. "Las acusaciones de que me fui de la casa y volví a mi antigua casa no son ciertas. No ha pasado eso", apuntó a un periodista turco.

Además señaló: "Es cierto que hay problemas en nuestro matrimonio. Pero todo matrimonio tiene problemas... Es nuestra vida privada y es un tema muy sensible".