Masterchef: quién es Antonio, el salteño que hizo llorar a todos

martes, 21 de marzo de 2023 00:20

"Me pasó toda la vida por delante. Te veo a vos con tu edad, tu entusiasmo". Con esas palabras y sin poder contener las lágrimas de emoción, Donato De Santis se mostró impactado con la presencia de un joven participante en MasterChef (Telefe). Su nombre es Antonio, tiene 20 años de edad y es oriundo de Salta.

El joven desembarcó en el reality de cocina y compitió con una humita salada en chala cuyo emplatado y sabor fue halagado por el jurado del reality: Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. Sin embargo no fue sólo su debut en la cocina lo que atrapó a todos, sino que fue la breve historia de su vida que contó antes de comenzar a preparar el plato.

Antonio López es estudiante de enfermería profesional en el instituto de la Cruz Roja y aprendió a cocinar de pequeño con sus abuelos. "Ellos me enseñaron a seguir este camino porque siempre había algo para hacer en la mesa", confesó el joven con su voz pausada.

Su breve historia se conoció mientras la producción emitía un video en el que se lo ve haciendo empanadas caseras y luego metiéndolas en un horno de campo. En este contexto confesó que siempre soñó con participar en MasterChef Argentina y por eso no dudó en inscribirse cuando se abrió la convocatoria.

"Desde 2015 espero esta oportunidad", aseguró el salteño ante el jurado. Luego agregó mientras emplataba la humita: "es la primera vez que me voy tan lejos de casa y mi familia estaba un poco asustada pero me apoyó en todo momento y me dijeron que venga a cumplir mi sueño".

La humita salada salteña que presentó la acompañó con salsa dulce picante de miel, queso de cabra y ají cayena.

Tras todo esto, Donato De Santis no pudo aguantar las lágrimas: "Cuando te mire, vi mi vida pasar por delante. Todo momento llega". En el mismo sentido se mostraron los otros dos miembros del jurado que lo alentaron a seguir en este camino.