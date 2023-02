Alfa le dijo a Camila que le compartirá el premio si gana "Gran Hermano" y volvió a aniquilar a Romina

jueves, 9 de febrero de 2023 15:44

No hay vuelta atrás en la relación entre Romina Uhrig y Walter "Alfa" Santiago en "Gran Hermano", que está ingresando en la recta decisiva en Telefe. Este jueves, se conocerá a quién salvará Julieta Poggio de la placa de nominados que los tiene a ambos "examigos" junto a Camila Lattanzio y Lucila "La Tora" Villar. En la previa, el participante mantuvo una explosiva conversación con Camila y hasta le hizo una promesa.

"Y si gano yo, voy a compartir el premio con vos. Acordate... sí, sí. Yo hago lo que quiero y digo lo que pienso y hago lo que digo", aseguró en una charla con Camila. "Vas a ver que va a ser así. Y yo creo que sí porque la gente empieza a ver todo... y la gente ve al hipocresía", señaló en referencia a Romina, que estaba cerca de ellos, con los pies en la piscina.

Alfa siguió: "la gente ve cuando se caen las caretas. Juzgan, juzgan, juzgan pero cuando Juan habla de Pedro, lo que está diciendo Juan habla más de Juan que de Pedro, ¿entendés?".

Por su parte, Romina sigue firme en su intención de no querer salir de placa para conocer si el público la respalda. "Ojalá la gente me apoye así puedo seguir; es una locura que la gente me apoye. Yo le dije a Juli que no me salve"