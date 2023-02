¿Hubo maltrato animal?: la mamá de Julieta Poggio contó qué fue lo que pasó con una de sus perras

jueves, 9 de febrero de 2023 14:53

Julieta "Disney" Poggio estuvo en el ojo de la tormenta por comentarios que hizo en "Gran Hermano" (Telefe) sobre una de sus perras. No tuvo las expresiones más afortunadas acerca del animal, que es viejito, y generó polémica en las redes sociales. Es más, fue uno de los argumentos de parte del fandom del programa para que se la votara, al quedar nominada la semana pasada. Al respecto, su mamá habló y dijo que vivieron una pesadilla por las acusaciones de maltrato animal.

Pato, la mamá de Julieta Poggio, fue entrevistada en "A la Barbarossa" y contó el calvario que vivió la última semana con ataques cibernéticos.

“Estoy feliz porque Julieta está en la casa, igualmente estoy emocionalmente cansada”, empezó explicando Pato, quien luego reveló que si bien por recomendación de su psicólogo no está pendiente de las redes sociales, le llegó la información de lo que dijeron sobre Julieta y sus comentarios hacia una de sus perritas: “Lo que tuvo Julieta fueron dichos desafortunados, de los cuales cuando salga de la casa, va a tener que hacerse cargo”, destacó.

Luego explicó lo sucedido: “Ella dijo que de nuestros cuatro perros, a nuestra perra más viejita no la quiere tanto, porque la verdad es que es una perrita muy especial, es una perrita que no es cariñosa. Viste que, cuando tenés más perritos comparás como son, y ella tiene como un delirio amoroso por mis otros tres perros y por Mía no tanto porque es una perrita especial y es muy solitaria, no da mucha bola y todo esto”.

Lo cierto es que esos comentarios no cayeron bien en las redes, y como sucedió en el momento en que Julieta estaba nominada, algunos usuarios se agarraron de esos dichos para hacer campaña contra Poggio, y así querer sacarla de la casa.

La madre de Julieta reveló en Telefe que en su casa nunca hubo maltrato animal y que los perritos son de ella, ya que al ser la madre de la casa, se encarga de darles de comer, llevarlos al veterinario, darles vacunas y lo que necesiten. Por eso, aseguró que todos las críticas que le hicieron a Julieta sobre el maltrato a su perra, "tienen que terminar; todo es mentira".