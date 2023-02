Gran Hermano: los participantes nominaron y le dejaron una difícil decisión a Julieta

jueves, 9 de febrero de 2023 00:00

Una placa corta y clara, así quedó conformada la lista de nominados este miércoles en Gran Hermano después de que "los hermanitos" entraran al confesionario y votaran por los candidatos a abandonar el reality el próximo domingo.

Esta semana, Julieta Poggio se volvió en líder luego de superar la prueba semanal y se ganó la inmunidad de la placa. En este marco, los competidores le dejaron una difícil decisión a la joven que ahora deberá elegir entre los tres nominados, para salvar a uno.

En primera instancia, Camila encabezó la placa con 8 votos; seguida de Lucila "La Tora"; con 7 votos, Walter "Alfa" con 6 votos y; finalmente, Romina con 3 votos.

Romina y Walter, se rompió el vínculo uD83DuDC94 No te pierdas nada de lo que pasa en #GH2022 en https://t.co/Ppl6ji2TwC #GranHermano pic.twitter.com/gu03TIgyaK — Gran Hermano (@GranHermanoAr) February 9, 2023

Además, Gran Hermano comunicó que a Romina le anuló el voto que le dio a Alfa ya que lo había revelado a sus compañeras, durante las últimas horas. Los demás hermanitos también le dieron 1 voto a Daniela, aunque ella no formó parte de la placa.

Anteriormente, en un tape del reality, se vio que Julieta le preguntó a Romina que, si en el caso de quedar en placa, quería que la salvara o no y Romina le dijo que no ya que quiere afrontar la placa con el apoyo de la gente.

Placa parcial de nominados, a quien salvará JULIETA mañana? #GranHermano pic.twitter.com/wsqfTnDIGy — Gran Hermano uD83DuDC41 (@GranHermanAr) February 9, 2023

Romina contó que un "sueño" le reveló que tenía que votar a Alfa

Romina Uhrig contó que "un sueño" le reveló que tiene que votar a Walter "Alfa" Santiago. Todos los detalles se los dio a Julieta Poggio, que es la líder de esta semana en la casa.

"A Dios le pido que me guíe porque ¿qué hago?. Realmente no quiero mandarme algo que después me haga sentir mal o que yo esté pensando mal y después esté confundida o me arrepienta. Y anoche soñé que me escapaba de acá... que me dejaban salir", empezó su relato la exdiputada.

"Iba a verla a mi hermana; a lo de mi mamá, y le decía: "contame ahora, ya, todo, porque no me escuchan ellos. Ya en un rato tengo que ir de vuelta. Quiero saber de Alfa; qué pasa; qué piensa la gente". "No, Romi; la gente no lo quiere", me dice. "Nominá, porque la gente se va a poner contenta", detalló sobre el sueño.