Jujuy Jiménez habló de "la verdad" detrás de su percance femenino en TV: "logramos el objetivo"

miércoles, 1 de febrero de 2023 11:44

Sofía "Jujuy" Jiménez confirmó una de las versiones que se barajaban desde este martes. Tras el incómodo momento que protagonizó en "A la Barbarossa" (Telefe), contó que fue parte de una campaña para visibilizar la menstruación y las reacciones sociales sobre un proceso natural.

"Logramos el objetivo. Fueron impresionantes la cantidad de mensajes que recibí. De amor, de contención, de hombres, de mujeres y de familiares míos. Porque es algo que no está naturalizado. Es tabú", dijo Jujuy en el programa de las mañanas de Telefe, el más visto en su horario.

"Esta no es una simple campaña publicitaria, es una campaña para concientizar. La idea de esto era plantear el tema y que se cuestione", agregó la modelo y participante de "The Challenge Argentina", próximo a emitirse por el canal. Agregó: "es algo que nos pasa a todas las mujeres. Las mayores, tenemos consciencia, sabemos cómo cuidarnos y que es algo natural. ¿Pero las niñas que no se animan a ir a la escuela? Yo, cuando iba al colegio, me daba vergüenza pedir una toallita. Decir 'chicas, me vino'".

Jujuy reflexionó sobre las reacciones de la gente: "Esto generó tanto impacto porque, justamente, es un tema que no se habla, que da vergüenza... Tiene que haber educación sexual para todos. Espero que esto sirva para que las mujeres dejemos de sentirnos juzgadas".

Qué pasó

Sofía "Jujuy"Jiménez fue una de las invitadas de "A la Barbarossa" (Telefe) y antes de ser entrevistada, fue noticia. Es que, vestida íntegramente de blanco, bailó en cámara y al girar se vio una mancha de sangre en su pantalón. Georgina fue advertida por la producción y contuvo a la joven que se angustió por lo sucedido.

"Ay perdón, quiero pedir disculpas porque sigo nerviosa", dijo Jujuy, luego de retirarse del estudio por unos momentos. "Nos pasa a todas las mujeres, tesoro. Quedate tranquila", la consoló Georgina, aunque la situación era muy incómoda.

La modelo agregó: "la gente está mandando mensajitos. ¡Gracias! Sí, nos puede pasar a todos". La panelista Nancy Pazos quiso desdramatizar el momento: "Esta hasta prohibido hablar en la televisión de la menstruación. Naturalicémoslo, a veces nos manchamos".

Jujuy asintió: "tenés razón. Orgullosa de ser mujeres. Gracias, igual y disculpen si los molesté". Por su parte, Georgina puso la cuota de humor: "¡Cómo te cambia el ánimo cuando estás indispuesta! Yo era una araña de mala. Por eso ahora soy tan simpática, porque se me retiró hace tiempo".