Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 1 de febrero de 2023 00:00

Los sentimientos se pondrán a prueba en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo título original es Istanbullu Gelin. La novela transita su Tercera y última Temporada, la cual se presenta con una nueva vida en sus protagonistas.

Lejos quedó la mansión Borán pero los problemas no se ausentaron y siguen presente de la mano de nuevos personajes y sentimientos que siguen quebrando las emociones de sus protagonistas.

En el capítulo de este miércoles, Dilara se enfrentará a una dura decisión que tomó: abortar a su bebé. La joven no quiere tener un hijo de Adem, con quien ya no quiere rehacer la relación y siente que él siempre estará presente con su venganza.

En este camino Osman decidió intervenir para impedir lo peor y hacerla reflexionar. Para ello copió la dirección del sanatorio y ahora buscará encontrarla antes de que los médicos interrumpan el embarazo.

Por otro lado, Süreyya decidirá asistir a su primera entrevista laboral pero lo hará sin hablar previamente con su esposo, lo que la llenará luego de dudas y miedo de que provoque futuros problemas. "Estoy acá para una primera entrevista pero no pude hablar con mi marido para este empleo. Todo fue repentino y tomamos esta clase de decisiones juntos", le confesará a la directora de la escuela que le tomará la entrevista.

Lejos de todo esto, Fikret se sentirá perdido y desorientado tras no encontrar un rumbo en su vida. Pero su preocupación pasará también por la frustración que le provoca ver a su hermano estabilizarse en lo laboral mientras él no se siente cómodo con su trabajo. Además tiene el peso de saber que Faruk no es realmente un Borán.

En todo este contexto, decidirá ir a verlo a la oficina pero con una decisión tomada. "Por favor, qué piensas de mi. ¿Has pensado alguna vez que tendrías una vida más cómoda sin mi?", le dirá Fikret a Faruk pero él no entenderá esas palabras. Luego le confesará que tiene decidido quitarse la vida y que se viene a despedir pero su hermano no le creerá.

"Por el bien de la familia es bueno que seas el hermano mayor. ¿Si yo fuera el primero en nacer y tomara el liderazgo?", preguntará Fikret a lo que Faruk lanzará un desafío: "si te deshaces de todas tus obsesiones, juro que te dejaré ser el líder inmediato".