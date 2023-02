"Dale, reaccioná": Julieta criticó a Marcos y dijo que se quedó solo en "Gran Hermano"

miércoles, 1 de febrero de 2023 15:03

Quedan 9 participantes en "Gran Hermano", el reality de Telefe y eso empieza a pesar. Quien lo está padeciendo es Marcos Ginocchio, uno de los favoritos que quedó muy golpeado tras la eliminación de Agustín Guardis. En un día nublado y frío, el "Primo" se fue a la piscina de la casa y despertó comentarios de quien supo estar muy cerca de él, Julieta Poggio.

"¿Está triste?" preguntó Daniela Celis a lo que Julieta destacó: "debe estar aburrido; se fueron todos los pendejos. Se debe aburrir". Resaltaron que a Marcos "se le fueron todos los amigos". Daniela recordó que tras la primera eliminación de Agustín, en la casa quedaron Thiago, Maxi y Conejo. También que con Alfa nunca se llevó demasiado bien. "Qué garrón quedarte solo. Un mes así no es poco... si llega lejos. No me gustaría estar un mes sola", aseguró "Pestañela".

Ella agregó que Marcos "nos busca y anoche y estuvo con nosotros en la cocina... Callado pero estuvo igual".

Julieta: "Lo querés pelear (a Marcos) y no podés. A mi me da bronca, dale reacciona con algo. A mi me desespera" #GH2023 #GranHermano pic.twitter.com/BZvsxNditb — EL LAUCHA (@ElLauchaOkey) February 1, 2023

Para Disney, "no tiene maldad, el Primo, ¿vieron? Siento que lo querés pelear y tipo, no podés. Lo querés sacar de quicio o algo así y no podés. Mi novio es igual, nunca lo puedo pelear". Daniela recordó cuando Julieta le preguntó al salteño si se enojaba y le dijo que sí: "me enojé acá", me contestó. ¿Cuándo se enojó acá adentro?". Romina agregó: "necesito enojarme como el Primo" pero Julieta retrucó: "a mí no me gustaría. A mí me da bronca: "dale, reaccioná con algo". A mí me desespera".

Según Romina, el "Primo" es así "por su personalidad y crianza. Es un poquito de todo; de cómo te criaste y cómo son tus papás también".