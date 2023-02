Amor de Familia: una muerte sacudirá a los protagonistas

miércoles, 1 de febrero de 2023 00:00

El dolor atravesará a los protagonistas de Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo título original es Bizim Hikaye. La historia transitará momentos muy duros con la muerte marcando un nuevo rumbo.

La novela avanza en su Segunda Temporada y con esto nuevos personajes se van sumando pero también otros irán abandonando la trama. Pero también algunos se irán para volver más adelante con un perfil mucho más renovado. En todo este escenario, una muerte sacudirá a todos los personajes de la ficción pero también a los seguidores de la historia.

Para no spoilear, no se contará quién o quiénes son los que morirán pero se verá en el capítulo de este miércoles por la pantalla de Telefe. A partir de ahí se producirá un quiebre en la historia que impulsará la salida temporal de un querido personaje.

En el capítulo de este miércoles, Tülay acompañará a Çiçek en el taller y allí advertirá algo extraño en su embarazo. "No se han movido en todo el día pequeños, ¿están cansado?", preguntará la joven con picardía a su panza y luego confesará que no saben aún el sexo de los bebés porque quieren que sea una sorpresa. "Tengo la impresión que uno es niño y la otra niña. La verdad que lo único que quiero es que estén sanos. Lo demás no importa", señalará.

Luego llegará al taller Selim en busca de Filiz para ir juntos a cenar. En ese momento los verá Baris y sentirá que está perdiendo a su amada. "Se lo está presentando a su padre. Eso es lo que hiciste Baris. Tú así lo quisiste", se dirá a sí misma.

Por otro lado, Kiraz hablará con su amiga Ipek y le contará que le llama la atención un chico que conoció. "Me enamoré de Emre. Es sobrino de una señora que trabaja con mi hermana en el taller pero lo vi golpeando a un chico. Es rudo y me enamoré. Lo mejor de todo esto es que quiere que lo invite a mi casa", destacó la chica.

Lejos de todo esto, Rahmet fue cuestionado por el director de la escuela que vio el video de la cámara de seguridad donde se lo vio caminando por los pasillos del establecimiento con Deniz. "¿A qué viniste por la noche acá?, ¿estás demente muchacho?, ¿te das cuenta que puedes perder el trabajo?", preguntará el hombre dejando en una situación de desconcierto al hermano de Filiz.