"Voy a meter un cambio más": tras discutir con Alfa, Ariel adelantó que dará un giro a su estrategia

lunes, 2 de enero de 2023 13:15

Tras la salida de Constanza "Coti" Romero de la casa de Gran Hermano, los jugadores poco a poco se van acomodando y midiendo las estrategias en función de lo que creen es el humor del público. Eso mismo es lo que empezó a hacer Ariel Ansaldo, el participante que ingresó hace pocas semanas y ya superó su primera placa de nominados.

El hombre pasó el primer momento de máxima tensión y logró quedarse con poco más del 30% de los votos de la gente frente a Coti que superó el 67%.

Este lunes, como viene ocurriendo desde que ingresó, fue uno de los primeros en levantarse y tuvo que mantener la tensa convivencia con Walter "Alfa" Santiago solos en la cocina. Sin emitir cruce de palabras, él lavó los platos que quedaron de la noche anterior mientras Alfa se preparaba su desayuno.

Sin embargo, esta situación no se pudo contener más cuando Ariel comenzó a cantar. Fue en ese momento, que Alfa reaccionó y se le devolvió para hablarle en la cara: "ya te dije, los hipócritas y manipuladores no me gustan".

Las imágenes, que se vieron por Pluto TV, mostraron a Ariel conteniendo una sonrisa y a su rival arrebatado. "¿Yo soy todo eso?", le respondió Ariel. Luego la señal fue interrumpida por el canal.

Más tarde, Ariel le habló al público mirando a las cámaras: "¿les dije que es hermoso estar acá?, ¿y que iba a meter un cambio más?... lo van a ver... sorpresa".

De esta forma, Ariel adelantó que se viene un nuevo giro en su estrategia para seguir en el programa pero sobre todo para que su rival se vaya del juego.

Luego compartió una charla con Maxi Guidici y le confesó que le costó dormir toda la noche, por los mismos nervios que siguió teniendo por la placa de nominación. Pero a eso le sumó la discusión tempranera con Alfa.

"Se pone muy fea la convivencia, estando en tu lugar. Yo de alguna manera lo he vivido. Es horrible", aseguró Maxi a lo que Ariel respondió: "hay que poner huevo". Ante esto, el novio de Juliana señaló que no todo es mala onda con él en la casa: "el resto te tiene aprecio".

Más tarde, Ariel se sentó a hablar con Alexis "Cone" Quiroga a quien le dio palabras de aliento tras la salida de Coti. "Los últimos 3 o 4 días me vinculé con ella más que nunca", confesó Ariel quien destacó que este domingo ella le dijo que él la hacía reír y se sentía bien.

¿Cuál será el plan que tiene Ariel?, ¿armará su propio grupo?