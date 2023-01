"Era tan hermosa como mujer": Cone habló de su novia antes de entrar a Gran Hermano

martes, 3 de enero de 2023 16:47

"Era tan hermosa como mujer". Con esas palabras, Alexis "Cone" Quiroga habló de la mujer que tenía conquistado su corazón hasta el momento de ingresar a la casa de Gran Hermano. Después de almorzar sólo, este martes en la siesta aprovechó un momento de distención entre los participantes para recordar a esa persona que amaba hasta el momento que conoció a Constanza "Coti" Romero.

Conejo relató que esa mujer, de la que no dio nombre, era quien él amaba pero ella no lo apoyó en el sueño de entrar al reality de Telefe. "Las últimas conversaciones que tuvimos eran de despedida", señaló el joven reconociendo que "no había retorno".

Luego relató cómo se fue dando todo las semanas previas a ingresar a la casa. "La primera vez le cuento que mandé el video y que me llamaron para venir acá... me dijo que si iba a elegir eso, 'yo en mi vida eso no lo quiero'", trajo a la memoria y lamentó: "lo más feo es que no me pude despedir de ella".

Cone contó que el último fin de semana que compartió con los suyos, no pudo estar con ella porque su novia había viajado con sus amigas a la fiesta de la cerveza y él no quería arruinarle el momento. "No le quise decir... dije: 'le digo el lunes'. Llegó el lunes, la fui a ver y no me animé", reconoció y para evitar pelear con ella, se puso como meta contarle el martes, luego el miércoles y así fueron pasando los días de la última semana.

"La extrañaba tanto que el lunes quería estar con ella", subrayó y ese lunes cuando estuvieron juntos fue para él magnífico. Luego durante esa semana no se dio el momento para hablar frente a frente. "El viernes le dije que nos teníamos que juntar", señaló y lamentó que antes de decirle eso a ella, le había contado a sus 2 amigos que había quedado elegido para Gran Hermano. Pero esos amigos le contaron a sus respectivas novias y ellas le comentaron a la novia de Cone.

"Le contaron y el viernes ella ya sabía", lamentó y agregó: "le dije que el sábado me encerraban. Le pedí por favor que quería verla y me dijo que no... fue como un corte".

"El sábado lo que más me rompió el alma fue que me escribió la hermana y el padre... re bien los mensajes", dijo con nostalgia y reconoció: "me enojé. El sábado estaba enojado con ella porque no me acompañó... esperaba que estuviera".

"Si tomo como despedida la última vez con ella fue hermoso. Fue como armada la última vez", destacó.

Tras escuchar la forma de contarlo, Romina le preguntó cómo están sus sentimientos y el lugar de Coti. "Ahora la extraño un montón (a Coti). Con Maxi me quejaba de que me rompía las bolas y ahora extraño que me rompa las bolas, la extraño. Anoche hablaba eso con Agus, que ganas que esté rompiendo las bolas acá", finalizó.