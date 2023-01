Tras la salida de Thiago, volvió "Venganiela" a Gran Hermano: cuál es su estrategia

martes, 17 de enero de 2023 14:07

Daniela pasó por el confesionario de la casa de Gran Hermano para hablar de la eliminación de Thiago, su pareja.

"Estoy dolorida. Siento que estoy enamorada, siento que me enamoré y creo que eso dice más que mil palabras juntas", le dijo la jugadora al dueño de la casa.

"Al volver no pensé en estar de vuelta con Thiago, de hecho venía con una postura totalmente diferente. Quería separar corazón con juego, y por eso cada vez que me sentaba en este sillón, jugaba. La gente quería que juegue y me encontré con un Thiago totalmente distinto al de cuando me había ido, otra persona", indicó la modelo en el confesionario.

"Quizás sea la casa. No sé. Pero me enredó", le explicó Daniela a Gran Hermano sobre su posible enamoramiento sobre Thiago, mientras que a Julieta, su principal confidente, le indicó algo parecido cuando ella le preguntó si de verdad está enamorada: "Acá adentro de la casa siento que sí".

"No, Dani. Eso no es una respuesta. No podés estar enamorada en un lugar y en otro no", le respondió Disney a Pestañela, claramente sin vueltas. "Cuando estás enamorada, es un sentimiento que lo sentís donde sea y que es tan fuerte que no tenés dudas", añadió la bailarina resaltó Telefe.

"Te digo lo que siento: que me muero de ganas de encontrarme con él afuera y ver qué siento realmente", respondió Daniela.

Sin embargo, Julieta continuó hablándole sin filtros a su amiga. "Mmm... no sé si los veo de novios. No sé por qué. Capaz por las idas y vueltas que tuvieron", opinó.

"Es un momento para encontrarme conmigo misma. Estar sola conmigo", le dijo Dani a Juli.

En el confesionario, la oriunda de Moreno recordó que le dijo a Thiago que verían si lo que tuvieron es real una vez que se vean en el exterior de la casa. "El día que salga vamos a ver si esto sigue o no".

"¿Te arrepentís de haberlo votado?", indagó el ojo que todo lo ve a la jugadora. "No porque él me lo pidió", aseveró ella.

"Es lo que quería la gente y soy consciente de que estoy por ellos acá adentro. Creo que ahora al no estar él acá, mi juego va a cambiar y voy a ser más fuerte. Me van a ver a mí como soy, en un 100% realmente. Va a haber una nueva participante en este juego", sentenció Daniela.