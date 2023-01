"Me quería ir del programa, ya estaba aburrido", Thiago habló de su salida de Gran Hermano

martes, 17 de enero de 2023 00:00

Este lunes, Thiago Medina visitó el Debate de Gran Hermano y contó todo lo que había sufrido extrañando a sus hermanos, y por eso fue que pidió que lo mandaran a placa. Sin embargo, fue criticado por los panelistas por alguna de sus actitudes que tuvo que la casa más famosa del país.

Ante esto, el joven sostuvo que se quedó muy contento con la experiencia que vivió en estos meses y detalló que ya había cumplido su ciclo y por ello sentía ganas de irse. El joven destacó que "estaba aburrido". Además, aseguró que tiene pensado seguir su relación con Daniela fuera de la casa.

También, confirmó que con Nacho solo existe amistad, ya que sintió que tuvieron una gran conexión desde el primer momento. "Hablábamos mucho, me llevaba muy bien, pero nada más que eso", sostuvo el competidor de 19 años.

Luego, se refirió a la situación con Maxi "tomé súper bien que no me salvara, ya quería estar afuera". Y agregó que creía en todos los competidores, y afirmó que notó la tristeza de sus compañeros al momento de despedirse. Sin embargo, subrayó que Camila fue la única competidora que no le cerraba.

Posteriormente, admitió que en muchas ocasiones se equivocó y pidió las disculpas pertinentes puntualmente por lo que sucedió con Daniela. El joven remarcó que fue una experiencia que le ayudó mucho, y sin dudas que lo marcó para toda su vida.