Maxi reveló una situación que vivió con su ex esposa: "No teníamos para comer un asado"

sábado, 14 de enero de 2023 15:02

Este sábado, los participantes de Gran Hermano se levantaron con clima de fin de semana y después de haber vivido una de las fiestas más alocadas del reality, todo fue calma y charlas tranquilas desde el desayuno.

En ese contexto, Maxi reveló una situación que vivió con su ex esposa cuando todavía estaban casados y que los hizo transitar un momento de dificultad económica. Según detalló, todo se dio cuando adquirieron un auto que para él era "una nave espacial", pero que era muy caro de mantener.

En base a su anécdota, se trataba de un A1 que enamoraba a la pareja y en el que salían escuchando música clásica a alto volumen. Sin embargo, llegó un momento en el que las cuotas eran muy altas y los intereses "los mataban".

"Tenía varios modos para usarlo, tenía el económico, el sport, y siempre lo usaba en automático y económico, bien despacito. Nunca ando fuerte pero la verdad es que este me tentó un poco", recordó.

Pese a todo ello, dijo que llegó en un momento en el que "no teníamos para comer un asado", pero tenían un A1 estacionado en el garage. Si bien no terminó la historia ya que fue interrumpido por sus compañeros, al parecer no siguieron teniendo el auto para así mejorar su situación.

Maxi tiene 35 años y es oriundo de Córdoba. Es propietario de un hostel y está divorciado. Vivió en Brasil y México, donde puso un hostel pero la pandemia lo fundió. Sus tres pasiones son el fútbol, la playa y el calor.“Voy a ser el más charlatán y el más chamuyero de la casa”, aseguró.