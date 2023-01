Julieta y Marcos estuvieron juntos en la fiesta de GH y sus fans estallaron

sábado, 14 de enero de 2023 07:40

Este viernes en la noche, en Gran Hermano hubo nueva fiesta, esta vez con la temática "red", en la que los participantes fueron vestidos de negro y accesorios de mucho cuero. Sin embargo, una situación que se extendió durante un buen rato hizo que la atención de los seguidores del reality se posara sobre dos participantes.

Se trata de Marcos y Julieta, que ilusionaron a todos los que esperan verlos juntos, ya que lejos de estar bailando en la pista con los demás concursantes, decidieron alejarse, sentarse solos en un sofá y disfrutar de una larga y extendida charla. Las fotos y los videos de ese momento fueron compartidos en las redes sociales, donde resaltaron un posible coqueteo entre ambos.

julieta y marcos solos en un lado charlando, miradita va sonrisita risas coqueteo ESTÁN EN SU MUNDO estos dos pic.twitter.com/81lwQlA7aQ — ayew (@rand0mgh) January 14, 2023

Fueron tantos los comentarios que la situación generó en las redes sociales, que en la madrugada de este sábado los dos jóvenes fueron tendencia en Twitter, con el hashtag "Julieta y Marcos".

julieta y marcos solos en un lado chamuyandose después vienen a decir que no pasa nada por favor. pic.twitter.com/BPGHzgyD6z — ayew (@rand0mgh) January 14, 2023

Pese a todo ello, los seguidores exigieron escuchar los mircófonos de ambos aunque el foco estaba centrado en otro aspecto: la fiesta y charlas ocasionales de otros competidores.

Marcos levanta con un brazo a Juli y con el otro a Dani.#GranHermano pic.twitter.com/l2e72bHSv9 — emi (@eeemiliano) January 14, 2023

Si bien Julieta demostró en más de una oportunidad que le es fiel a su novio Lucca y la relación que tienen fuera de la casa, los seguidores del reality no dejan de lado la posibilidad de que entre ella y el salteño pase algo en algún momento.

El novio de Julieta de GH, reveló lo que hablaron

El novio de Julieta Poggio, la participante de Gran Hermano, Lucca, visitó "A la Barbarossa" y habló de todo respecto de su pareja y el juego que está desplegando dentro de la casa. El joven enfrentó los rumores de coqueteo entre Julieta y Marcos, y reveló lo que habló con su novia antes de entrar al reality.

Al momento de ser consultado sobre si estuvo de acuerdo o no con su ingreso al programa, sostuvo: "Sí porque a ella la iba a ayudar mucho en lo suyo, así que desde ese lado me copaba, era un impulso bastante grande, así que la banqué. Lo que hablamos es que si nosotros tenemos una relación afuera que funciona, que tenemos como ciertos patrones, códigos y demás, por qué ahora en una situación así cambiaría".

En ese momento, agregó que no teme a la posibilidad de que la joven modelo inicie una relación con Marcos, o al coqueteo, "porque hay miles de chicos lindos".

"Entendiendo el acto que le da la taza, es obvio que se refiere a él, 'sos el mozo', al gesto, y por eso le da la taza. Igual si le dijo hermoso no pasa nada, es hermoso también, la verdad es que no soy muy celoso, nunca tuvimos un planteo de celos en nuestra relación. Al principio me desestabilizó pero no de celos, sino el hecho de no verla, extrañarla... fueron muchos cambios de golpe", aseguró al momento que generó repercusión días atrás.