"No me voy a quedar": Romina reveló su salida de GH y ¿peligra la alianza entre las chicas?

sábado, 14 de enero de 2023 00:05

En la noche de debate de este viernes, en Gran Hermano compartieron el fragmento de un momento vivido dentro de la casa en el que Romina explotó contra una de sus compañeras. De esta manera ¿Peligra la alianza de las chicas de no votarse entre ellas?

Según se vio, Romina estaba notablemente enojada cuando mantenía una conversación con Walter "Alfa" y arremetió contra Daniela. "Ahora lo siento más", lanzó en respuesta a algo que Alfa le dijo. "¿Qué Ro?", le preguntó Julieta.

"Por qué tienen que decir que yo estoy enojada, qué bronca que me dan esas cosas y encima de venir a preguntarme a mi, no, por atrás te hablan. Después ayer con Ariel... ¡Paren un poco! Opinen por ustedes y de última vienen y me preguntan, pero no... hacen todo un teléfono descompuesto", sostuvo mientras estaba en la cocina.

"Sea Daniela o sea Camila, ¿por qué no me lo preguntan a mi?", agregó ante la atenta escucha de sus compañeras. "No es por nosotras, es si estabas vos enojada, si pasó algo, porque a veces pasa algo y te enojas", le explicó Daniela. "No chicas, tengo mis momentos.. dijiste que no te había respondido, no sé qué... vos sabes que soy colgada, Dani", sostuvo Romina.

Posteriormente y ya en la habitación, Romi hizo una revelación que sorprendió a sus compañeros y alertó a las chicas. "Yo siento que si esto se alarga, yo más allá que quiera, no me voy a quedar, porque siento que no estoy aguantando más. Ya se va mi paciencia, se va todo, me pongo fastidiosa, me pongo incómoda... Y lo que me saca es Alfa, Daniela y Nacho, después con Ariel", le dijo a Julieta.

En ese momento, Julieta le recomendó a Romina hablar esos temas con los demás, así ella se sentía mejor. Con Nacho dijo la ex imputada que ya había hablado y podría seguir con los demás.