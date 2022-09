"Mami, mami... eres la más linda": el emotivo video de Blanca Vicuña a Pampita

jueves, 8 de septiembre de 2022 17:25

A diez años del fallecimiento de Blanca, su primera hija con Benjamín Vicuña, Carolina "Pampita" Ardohain decidió recordarla en las redes sociales con un emotivo video en el que la nena le dedica una canción. "Mami eres la mamá más linda que conozco. Te amamos mucho, te amamos papá, te amamos mamá", entona la menor en las imágenes que fueron capturadas por su hermano Bautista, en las que también hizo alusión al embarazo de la modelo, que estaba esperando a Beltrán.

"Blanca, siempre en mi corazón", escribió la conductora y recibió miles de mensaje de amor y cariño. Durante un largo tiempo, Carolina decidió atravesar puertas adentro el dolor por la pérdida de Blanquita, quien falleció a los 6 años, luego de permanecer 9 días internada por una infección bacteriana que desencadenó una neumonía hemorrágica.

"No soy de comentar porque es un tema tan privado y doloroso que sí lo puedo comentar con alguien que transitó lo mismo, ahí si puedo ponerme charlar horas, pasar mi teléfono y estar a disposición, pero si no es muy difícil explicarle al otro", explicó en una entrevista que dio en 2021, año en el que su hija hubiera cumplido 15 años.

Y esa fecha tan especial para la vida de una adolescente, motivó a la modelo y al resto de su familia a organizar una acción especial para homenajear a Blanca: inauguraron una plaza en su nombre. "Quería una cosa especial por sus 15 años, ahora no puedo ir al Chile al cementerio y quería que le quede un recuerdo lindo a los chicos, para transformar en algo lindo y positivo esa fecha", reveló.

A diferencia de la modelo, Benjamín se dedicó a escribirle cartas y poemas a su primera hija para procesar sus emociones.

"En lo personal, estos escritos, poemas abstractos y acciones que compartí públicamente, me hicieron bien, me ayudaron. Cada uno de los comentarios que recibí, fueron como un silbido en medio de la niebla, como un cariño, un manto sagrado de protección y humanidad. Y eso, aunque parezca frívolo, me sirvió. Para empatizar, para tomar fuerzas, para transformarme inevitablemente en un pequeño referente de lucha y de dolor. Aquí estoy, cerrando este ciclo y comenzando otros, embarcado en el proceso de escribir un libro, con mis limitaciones, con mi sensibilidad, con mis metáforas y mis carencias. Un libro que intentará sanar a muchas otras personas a las que, como a mí, una fecha les quedó marcada a fuego", escribió el actor en este nuevo aniversario.