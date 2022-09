El dolor de Rocío Marengo: "No esperaba encontrarme con estos resultados”

viernes, 30 de septiembre de 2022 00:00

En una entrevista para un medio chileno, la mediática Rocío Marengo abrió su corazón y habló de su lucha por convertirse en madre. Con los sentimientos a flor de piel, la rubia contó el proceso al que se sometió y lo que pasó con su salud en el medio.

Sobre sus relaciones amorosas, Rocío reveló que actualmente está sola y así confirmó que la relación que mantuvo durante varios años con Eduardo Fort, finalmente llegó a su fin.

"Yo hice una fertilización in vitro. Compré esperma. Quise ser madre soltera. Tengo ganas de ser mamá y no estoy en pareja como para buscarlo de a dos", comenzó diciendo la rubia. "Hice el tratamiento y no salió bien... me dolió muchísimo", agregó sobre lo que vivió hace tiempo.

"Es muy reciente porque lo hice este año. Después al toque cuando me sale el negativo, que no había quedado embarazada, me surge la propuesta de entrar a El discípulo del Chef, entré y para mí fue mágico. Me hizo muy bien", añadió a su relato.

"Voy a volver a intentarlo. Hoy estoy preparada. Quiero ser mamá. Sé que me va a costar. No me esperaba encontrarme con estos resultados. Pero hoy hay muchas maneras de ser mamá", sostuvo de manera contundente.