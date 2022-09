Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este viernes

viernes, 30 de septiembre de 2022 00:00

Un secreto saldrá a la luz este viernes en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de Telefe. La trama de la novela, cuyo título original es Estanbullu Gelin, se verá sacudida cuando la "sultana" de la familia sea sorprendida por su enemiga: Süreyya.

En el capítulo de este jueves, Fikret llamará a Adem y le contará que el ex esposo de Esra es quien lo está extorsionando y que fue a la oficina para amenazarlo. "Lo sabe todo", señalará el hombre a lo que Adem se mostrará sorprendido. "¿En verdad?, no puedo creer que lo hiciera. mira lo que ha hecho este imbécil. Esto es increíble. ¿Qué quieres que haga cuando lo encuentre?", preguntará.

Por otro lado, Süreyya hablará con Can para expresarle su preocupación después de lo que le contó su amiga Figen. "No he dormido desde ayer. Reconsideré cada momento que nos encontramos y cada conversación que tuvimos y pensé en las cosas que me dijiste sobre Faruk", le expresará subrayando que ella está "segura que nunca hice nada que te de esperanza".

En el capítulo de este viernes, Burcu le dará un beso en la boca a Osman, sellando de esa forma sus sentimientos hacia él. Sin embargo él no sólo se verá sorprendido sino que sus verdaderos sentimientos con ella quedarán al descubierto y la incomodidad lo invadirá.

Por otro lado, Fikret se sentirá muy bien con la armónica que le regaló Esra y se lo expresará en un chat que mantendrá con ella en la habitación de la mansión. En ese momento que ambos comparten una conversación con mensajes de texto, ingresará Ipek y lo sorprenderá.

"Anda, toma tu armónica y toca algo ¿quiéres?", le señalará su esposa a lo que Fikret se sentirá muy alejada afectivamente de ella. Luego la joven le sacará el teléfono de la mesa de luz y le recriminará: "cuántas veces te dije que no pongas el celular en la cabecera". En ese momento le sonará el mensaje de texto y ella tomará el teléfono para ver quién le escribe a esa hora de la noche a su marido.

En medio de la noche, Süreyya será testigo del amor de Esma con Galip. Es que justo cuando ella vaya circulando por el pasillo de la mansión verá cuando el hombre bese a la mujer Boran. "Lo bueno es que celebramos juntos esta vez mi sultana", le dirá el abogado a la anciana.