Nazarena Vélez abandonó LAM en vivo: "No quiero decir algo"

viernes, 30 de septiembre de 2022

Este jueves, un tenso momento se vivió en LAM cuando una de las ángelitas abandonó el programa que se emite en vivo. Se trata de Nazarena Vélez, quien sostuvo una firma postura al ser consultada por Ángel de Brito.

Todo ocurrió rápidamente y la situación generó repercusión en sus compañeras de piso, ya que Nazarena se levantó y se fue sin dar explicaciones y sólo le dijo al conductor que no le podía contar.

“Te juro que no te puedo decir”, le dijo la "angelita" a De Brito que quiso indagar en lo que se ocurría en ese momento. “Es otra cosa, no te puedo contar. Tengo que resolver algunas cosas. No quiero decir algo y que alguien lo desmienta, estoy resolviendo”, agregó de forma misteriosa.

“Si se van a enterar, va a ser primero acá. Ahora no lo puedo decir”, añadió a su palabra. El clima quedó tenso

Nazarena Vélez contó por qué terminó su amistad con Georgina Barbarossa

Nazarena Vélez sorprendió a todos al hablar de su antigua amistad con Georgina Barbarossa y reveló por qué se alejó de ella tras un momento difícil en su vida. En diálogo con Emparejados, Vélez dio detalles de aquella relación generada a partir del trabajo que juntas desarrollaron, y por qué terminó cuando se mostraban como muy buenas amigas.

Según dijo la panelista de LAM , no le gustó como Georgina Barbarossa reaccionó cuando el papá de su hijo Thiago se quitó la vida en 2014.

"Nosotras éramos muy amigas o por lo menos nos llevábamos muy bien. Trabajamos juntas en Los Grimaldi pero cuando pasó lo de Fabián tuvo un par de actitudes que no me gustaron y después algunas cositas con Barbie... No volvería a trabajar con ella", expresó Naza.

"Como profesional creo que es un diez. Georgina es para mi una actriz de la hostia pero no volvería a trabajar con ella", sentenció.