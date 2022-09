Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 2 de septiembre de 2022 00:00

Destruir a Züleyha y Hakan. Ése será el objetivo de Bëtul y Colak en "Züleyha", la ficción turca de Telefe cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova". La novela transita momentos claves que podrían generar importantes cambios en la trama y sorpresas para los seguidores.

En el capítulo de este jueves, Colak envió a Bahap a buscar a Bëtul tras conocerla personalmente en el pueblo y saber que esta mujer se animó a enfrentar y robarle a Züleyha. "La hija de Sermin Yaman es Bëtul. Quiero que la traigas para hablar con ella... Ve y tráeme a Bëtul ahora", lanzó el hombre al hermano de Abdülkadir pero este último aclaró: "Bëtul y yo somos cercanos. Tenemos una historia. Usted sabe".

Lejos de conseguir la respuesta que él esperaba, el empresario minimizó sus palabras y le advirtió: "entonces en ese caso no tendrás ningún problema para traerla".

En el capítulo de este viernes, Colak tendrá frente a él a Bëtul con quien tomará algo y le hablará dejando al descubierto sus intenciones. "Me gusta hablar con franqueza señora Bëtul. Mi propósito al conocerte no es solo por trabajo. Me gustas mucho y me gustaría ser tu amigo", señalará el empresario.

"Eres una mujer inteligente y me encantan las mujeres inteligentes", agregará el hombre quien será observado desde cerca por Bahap, quien advertirá que está a un paso de perder a la mujer de la que se enamoró.

Por otro lado, Bëtul irá más allá con su ambición y decidirá enviarle a Hakan la foto que comprueba que no es Mehmet. Eso sucederá después de que un hecho desencadene un escándalo en el pueblo de la mano de Bahap.

"Si todos los hechos salen a la luz, si meten a Mehmet Kara en la cárcel, ¿qué haremos? ¡esta foto no servirá!", señalará Bëtul a su madre preocupada por la posibilidad de no poder extorsionar a Hakan y así sacarle el rédito que desea.

Más tarde, la verdadera identidad de Hakan quedará al borde de ser descubierta por Züleyha. Bëtul enviará en un sobre la foto que encontró de él con Demir Yaman en la juventud. Esta imagen, en blanco y negro, tiene escrita en su reverso un mensaje de Demir a su abuela que indica que ese hombre que lo acompaña se llama Hakan.

El sobre será enviado destinado a Mehmet y llegará a manos de Züleyha cuando se encuentre en su oficina. Allí el sobre llegará sin sellar y con perfume de mujer, lo que generará en ella el interés de saber qué guarda en su interior y abrirlo.