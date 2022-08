Emilia Soler: "uno de los desafíos más grande es la exposición en redes"

lunes, 8 de agosto de 2022 15:43

"Me siento lista para lo que se viene". Con esas palabras, Emilia Soler expresó cómo se siente en el camino que le toca transitar de la mano de "La Voz Argentina". La joven sanjuanina subió un escalón más en la competencia de Telefe tras superar la instancia de los knockout y llegar a los Playoff. Frente al jurado, y dentro del Team Lali, interpretó "Elastic Heart" de Sia y cautivó a todos.

Todo el proceso del reality le fue marcando desafíos, algunos muy personales y otros más generales. "Uno de los desafíos más grandes que nos toca a todos los participantes, es el tema de la exposición en redes. Hay que saber manejar esa atención", señaló la cantante sanjuanina a Diario La Provincia SJ.

Pero no es el único desafío, más allá de eso, "Emi" marcó también un desafío "quizás personal": "siento que las canciones que me fueron tocando hasta el momento han sido una parte importante en el proceso. Empecé a percibir mi voz y mi técnica como nunca antes, y siento que eso me hizo mejorar bastante".

Sin dudas uno de los momentos más felices fue cuando estuvo bajo la formación no sólo de Lali sino también de Alex Ubago. Fue cuando fueron los coach para la actuación en Las Batallas. "Fue espectacular. Desde el momento en que entramos al estudio fue una risa atrás de la otra. Fue muy liviano y nos divertimos mucho cantando. Ese día Salus (Salustiano, la otra competidora) y yo salimos prácticamente a los gritos y a los abrazos de lo felices que estábamos", recordó.

Precisamente ese día de la batalla lo definió como "increíble". "Antes de salir nos estábamos tomando las manos y dándonos fuerza mutuamente. Incluso en el escenario, cuando Marley nos está presentando creo que atrás se ve como nos tomamos la mano, y después de eso dimos el show que nos prometimos dar. Nos impulsábamos muchísimo mutuamente", señaló.

Hoy Emilia Soler se siente "lista para lo que se viene" y no duda de que cualquiera de sus compañeros coterráneos "sería un adversario espectacular, son todos increíbles". Además de ella, los sanjuaninos que llegaron a la instancia de knockout son Nicolás Olivieri, Lucas Bongiovanni, Dandara Guinarae y Andrés Cantos. Aún resta saber si estos últimos alcanzaron la instancia de Playoff o no.

"Todos los sanjuaninos en el programa tienen una humanidad y humildad de otro planeta, más allá de un talento innegable. Tuve la oportunidad de compartir mucho con todos ellos y conocerlos a un nivel personal es una de las cosas mas lindas que me regaló el programa", apuntó.

Ahora le gustaría a Emilia seguir apostando en su música y trabajando para tener su nuevo material que ofrecerá dentro de muy poco. "En mi familia están todos muy felices, igual de emocionados que yo. Es como que todos estamos viviendo el sueño juntos, me siento increíblemente acompañada", finalizó.