Nicolás Olivieri, el sanjuanino que la rompe en "La Voz Argentina": "dejo todo y se me abrieron muchas puertas"

Nicolás Olivieri se prepara para los knockouts de "La Voz Argentina" tras superar ya dos instancias en el exitoso reality de Telefe. Carismático y comunicativo, la humildad es parte de todas las respuestas que le da a Diario La Provincia SJ en una entrevista en la que hizo un adelanto relacionado a sus compañeros sanjuaninos en el reality y también a su futuro profesional.

"Todos los cantantes sueñan con llegar a "La Voz Argentina" y con lo que se viene después. Es que en mi tiempo transcurrido en el reality se me han presentado muchísimas propuestas. Me han invitado a estar en grandes escenarios así que es algo muy lindo y que anhelaba. Se viene cosas muy lindas porque "La Voz Argentina" es una pantalla muy grande que ve todo el mundo y hay mucha gente importante que la ve y eso nos abre muchas puertas, muchos caminos con un mismo objetivo que es cumplir nuestros sueños de ser embajadores de nuestra música y nuestra tierra", manifestó el joven que es parte del Team Soledad.

Entusiasmado, destacó que el reality de Telefe marca un antes y un después. "Creo que todos nos va a llegar lo que anhelamos ya sea pisar algún escenario o cantar con un referente. En mi caso, me pasó tener la suerte de cantar con Sole (Pastorutti) y ese era un sueño. Ni tuve que esperar a que terminara el reality y tuve esa posibilidad. Fue un sueño cumplido y todo lo que venga después será bien recibido. Hay que luchar por lo que uno sueña, sobre todas las cosas".

En ese sentido, recordó su batalla con el santiagueño Octavio Muratore ("robado" por Mau y Ricky): "la verdad es que fue una batalla muy pareja con Octavio en la que hubo mucha incertidumbre. Podría haber sido para cualquiera de los dos. Teníamos muchas posibilidades y Octavio es un gran cantante, música y tenía todas para poder pasar. Creo que, por una u otra cosa, tuve la suerte que me tocara a mí. Más que nada, fue una cuestión de gustos".

Nicolás resaltó que cuenta con el apoyo incondicional de su familia para transitar este proyecto. "Mis papás están muy contentos, así como otros familiares y amigos. Están ahí, al tanto de todo lo que pasa. No esperan a que llegue de Buenos Aires sino que se comunican y me preguntan: "¿flaco, cómo te fue?". Obviamente no puedo contar los resultados, porque son confidenciales, pero les detallo los ensayos y lo que estuvimos preparando. Están pendientes del programa y es muy lindo porque siento el cariño y el apoyo de la gente y de los seres queridos. Es hermoso lo que se vive", dijo. Y confesó: "creo que mi familia siento todo hasta más intensamente que yo. Uno canta con nervios y ansiedad y ellos viven lo mismo que nosotros. Lo sienten en carne propia"

Nueva etapa

Se viene los knockouts y el talentoso albardonero está frente a frente consigo mismo, buscando afinar su estilo. "El desafío que me tocó tratar de superar en el certamen y que aún lo sigo trabajando es despegarme del estilo de los cantantes que normalmente escucho. De los más conocidos como Abel Pintos, Luciano Pereyra, que los sigo mucho. Uno siempre inconscientemente adquiere cositas de ellos que nos hace parecernos en la forma de cantar y creo que nos pasa a todos en este reality. Siempre tenemos algo de las influencias musicales. Es uno de los desafíos más difíciles porque uno lleva tantos años escuchando estos artistas que es complejo despegarse y buscar una identidad propia".

Reflexionó que "los knockouts serán difíciles. A medida que avanza el certamen, van quedando grandes cantantes que, por algo siguen. Tienen algo en lo que se destacan, en su estilo, color de voz, forma de cantar o interpretación; hay muchísimos factores que influyen que pueden hacer que la competencia sea complicada. Creo que con esfuerzo y con lo que cada uno pone de su parte, sí se puede llegar a obtener buenos resultados. No digo nada sobre ganar o perder. Creo que uno tiene que estar conforme con lo que deja en el escenario y es lo que hay que buscar. Poder decir: "me paré en el escenario e hice la cosas bien". Busco dejarlo todo en el escenario, no guardarme nada y hacer las cosas lo mejor posible. Y ante todo, ser uno mismo".

Nicolás resalta que se encontró con otros sanjuaninos que están en el mismo camino en "La Voz Argentina" como Andrés Cantos, Lucas Bonggiovani, Emilia Soler y Dandára Guinaraes. Para ellos, solo tuvo palabras de admiración. "Son grandes representantes de nuestra provincia y así lo han demostrado. Llevan hasta ahora un registro intachable de lo que saben hacer y creo que San Juan tiene excelentes referentes. Y deseo que un sanjuanino llegue a la final ya que la provincia tiene cantantes con todas las condiciones para llegar hasta ese objetivo y hasta pueda ganar "La Voz Argentina". Creo que es posible y se puede dar. Hay que apoyarlos a todos".

Además, adelantó algo especial relacionado a sus coterráneos. "Hemos pensado en tratar de armar algo juntos. Sería muy lindo mostrar a la gente nuestra propuesta, lo que llevamos a "La Voz Argentina" y lo que defendemos en el escenario desde nuestro estilo o género; en mi caso el folclore. La idea está y las ganas de coordinar un show juntos. Sería muy lindo", expresó.