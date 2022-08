Chau amor: las dos versiones de la separación de Benjamín Vicuña y Eli Sulichin

martes, 30 de agosto de 2022 14:57

A 8 meses del inicio de su romance, Benjamín Vicuña y Eli Sulichín se separaron. "Él no se la esperaba. Tienen vidas muy diferentes. Él está laburando en Chile y ocupándose de su papá, que estuvo con algunos problemas de salud", reveló Yanina Latorre en LAM (América TV) y aseguró que la joven de 32 años fue quien tomó la decisión.

"Ella también viaja mucho. No hubo conflicto ni pelea. Creo que los dos se quieren mucho, no hay terceras personas. De hecho, yo los había visto el viernes en el cumpleaños de Mica (Tinelli) y se los veía súper bien. Pero bueno, ella es bastante más chica, él es más grande y tiene muchos hijos. Está enamorada, pero con cinco pibes es difícil, ella no tiene hijos", agregó la panelista que reemplaza a Ángel de Brito en la conducción durante sus vacaciones.

Sin embargo, Karina Iavícoli dio otra versión en Socios del espectáculo (Eltrece): "A mí me cuentan que no habría sido tan así. Benjamín es un caballero y por eso no le molesta que corra la versión de que ella fue quien lo dejó. Él vino al programa hace poco y se puso nervioso. En ningún momento negó la posibilidad de volver a ser padre y eso no sería un problema. Lo que a mí me cuentan es que en el último tiempo salía mucha información sobre él y que no podía descubrir desde donde salía".

"Eli es una mujer increíble. Muy compañera, que me hace muy bien. Hemos descubierto otros costados de la vida y nos hacemos muy bien", había declarado el chileno en una entrevista con el programa de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich y destacó que, a diferencia de sus relaciones con Pampita y con la China Suárez, había decidido no exponer lo que pasaba en su intimidad.

Un detalle no menor es que Vicuña y Sulichín se conocieron en la casa de Pampita. Precisamente, en el festejo de bautismo de Ana, la nena que la modelo tiene junto al legislador porteño Roberto García Moritán. "(Eli) estaba como amiga de la familia porque su mamá es muy amiga de Caro", señaló el galán en el programa de Verónica Lozano.