Hercai: avance del capítulo de este martes

martes, 30 de agosto de 2022 00:00

Hercai entró en la cuenta regresiva por la pantalla de Telefe y con esto, las historias comienzan a cerrarse en la trama. La ficción turca de Telefe transita sus últimas semanas de la mano del drama y poniendo fin a la venganza. En este camino, la maldad de Füsun irá mermando pero la de Yaren irá en aumento.

En el capítulo de este lunes, Yaren se mostró indiferente a los dramas que atraviesan a la familia Sadoglu y esto fue visto como puro egoísmo. Por eso, Firat habló con ella para tratar de persuadirla y que se sensibilice con la causa. "Yaren mira a tu alrededor, mira lo que está pasando. Tu familia está lidiando con muchas cosas. Deja de ser tan egoista", apeló el joven.

"Estoy sola acá. Me aburro mucho. Podríamos sentarnos juntos y hablar un momento", le señaló Yaren con un tono manipulador. Sin embargo Firat la frenó: "basta. Se perfectamente lo que estas intentando. Estás embarazada. Compórtate y no me molestes. Llevas el hijo de mi primo".

En el capítulo de este martes, Reyyan advertirá que la sed de venganza de Miran no se detiene pese a sus pedidos. Por eso decidirá hablar con él y aclararle lo que sienta. "Pensé que vos querías lo mismo pero no puedes cumplirlo. Di a luz a una nueva vida. Elo que Dios me encomendó pero no confío en tí", le señalará.

Sus palabras repercutirán en Miran quien ahora deberá encaminar sus planes y determinar qué va a hacer. Mientras tanto Mahfuz irá a él para contarle cómo siguen los planes que ambos hicieron para atrapar a Füsun.

"Ya encontré el lugar donde estaba Füsun. Llegué pero ya no estaba. Ella siempre está un paso adelante de nosotros", lamentará Mahfuz pero Miran le aclarará: "no quiero que nadie salga herido".

Más tarde, Miran y la gente de Azize encararán a Füsun y sus guardias en el lugar pautado para el encuentro. Allí todos quedarán cruzados con las armas en alto y bajo la amenaza de muerte. "Buscas al culpable en el lugar equivocado Miran Sadoglu. La razón de todo esto es Azize", lanzará Füsun.

Sin embargo Miran la corregirá con firmeza: "tú eres la razón de todo o a caso creías que podías salir a de acá libremente. No podrás Füsun Aslanbey".