Fugitiva: por qué se fue el personaje de Berrak de la ficción

miércoles, 3 de agosto de 2022 00:37

Fugitiva (Sen Anlat Karadeniz), la ficción turca de las noches de Telefe, transita sus momentos culminantes y con esto varios personajes van diciendo adiós y otros tienen giros que sorprenden. La trama, que tiene como tema central la violencia de género, tuvo un fuerte quiebre en su historia con la muerte de Vedat y la llegada de Genco.

Sin embargo el amor cruza a toda la ficción de la mano de sus protagonistas, Nefes y Tagir, pero con historias paralelas que atrapan. Una de estas es la que protagonizaron los personajes de Fatih Kaleli y Berrak, cuyo amor nació en medio de una circunstancia dramática como fue la herida de bala que él recibió cuando enfrentó a los hombres de Vedat. En aquel momento, ella se acercó a él en la trama pero la relación de ambos no tuvo la repercusión esperada en la trama y poco a poco se fue disipando.

La llegada a la ficción de Berrak fue como una espía de Vedat que actuaba en contra de Nefes pero no por su propia voluntad sino bajo amenaza de aquel hombre. Este perfil negativo lo conservó en la primera parte de la historia pero luego lo revirtió y se convirtió en amiga inseparable de la mujer de Tahir.

Con la dinámica del cambio de la trama, y la muerte de Vedat, su personaje perdió mucha fuerza y en el capítulo original 46 finalmente dijo adiós a la serie. En aquella ocasión, su salida de la historia se dio después de que Fikret le anunció que encontró a su madre en un asilo de ancianos escondida.

Lo que ella más quería era reencontrarse con su madre y volver a estar con ella. "No quiero irme sin despedirme. Aunque sea por un pequeño momento, la gente puede ser egoísta. Entonces me pregunté de quién debía despedirme primero y pensé en tí. Me liberaste de mis cadenas, sin decirle a nadie me llevaste a mi casa", expresó en aquel capítulo Berrak a Fatih al momento de irse.

A partir de esto, muchos seguidores de la historia se preguntaron ¿por qué se fue?, ¿volverá el personaje? La respuesta es "no". El personaje de Berrak, interpretado por la actriz I?layda C¸evik, abandonó la historia para siempre y no regresará a pesar de que Fatih haga alusión a ella en algunas ocasiones.

Su personaje llegó al final por decisión de la producción y a partir de que nuevas historias surgieron para superar a la anterior y tomaron más fuerza como las de Hazar y Ferhat, Tarik con Mercan e incluso Genco y quienes tiene en su entorno. Hoy las tramas pasan por esos dramas y de la mano de éstas llegará a su final.

La ficción actualmente transita el capítulo original 59 de 64 que tiene toda la historia. Se espera que en este mes de agosto, la novela llegue a su final.