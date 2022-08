La cruda decisión de una ex participante de El Hotel de los Famosos: vende todo lo que tiene

miércoles, 3 de agosto de 2022 16:35

A más de 15 años de su llegada a la Argentina, Mónica Farro puso en venta los muebles de su hogar, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.

Una mesa desayunador, un sillón cama de dos cuerpos y apliques de techo son algunos de los bienes materiales que publicó en sus historias de WhatsApp y que rápidamente se viralizaron. ¿Cuáles son los motivos que la impulsaron a desprenderse de sus cosas? ¿Se quiere ir del país? ¿Atraviesa una nueva crisis con su marido?

En diálogo con Noticias Argentinas, la vedette explicó cuáles son sus planes a futuro. "No me voy del país, solo estoy cambiando energías. Es bueno renovar", señaló la uruguaya.

Por el momento, se quedará junto a Leandro Herrera, su pareja, en el mismo departamento que compró hace años, pero no descarta una mudanza en un futuro cercano: "Desde que pusimos a vender cosas nos dio ganas de cambiar de lugar, ya que en este lugar yo estoy hace 13 años y él solo 5. Deberíamos tener algo que elegimos los dos. Estamos viendo", precisó la rubia.

Si bien había decidido publicar sus muebles solo en WhatsApp, para que pudieran verlo sus contactos pero no el público masivo, para "Moni" la viralización de las imágenes la ayuda a poder desprenderse lo antes posible de todo lo que quiere cambiar. Mientras que a nivel profesional, espera definir los proyectos que la acompañarán el próximo verano.

Cabe recordar que este año entró como participante suplente en El hotel de los famosos y en uno de los desafíos físicos sufrió una dolorosa lesión que le provocó la rotura de dos ligamientos.

"Recién hace menos de un mes que estoy haciendo vida normal, estuve dos meses y medio parada. La rotura de ligamentos hace que el tobillo nunca quede igual y por momentos me duele", reveló. Más allá de su dolor, Mónica no descarta volver a ingresar al reality que condujeron Pampita y el Chino Leunis en eltrece. "La producción me dijo que me va a tener en cuenta para la segunda temporada", señaló.