Soñar Contigo: se viene el gran quiebre de la historia y un giro inesperado que sacudirá al fandom

miércoles, 3 de agosto de 2022 00:00

Momentos decisivos se viven en "Soñar Contigo", la ficción turca de las tardes de Telefe cuyo nombre original es "Erkenci Kus". La novela transita el camino al quiebre más fuerte de la ficción. Es que la historia de amor de Can y Sanem sufrirá un fuerte giro que conmocionará al fandom.

Hasta ahora, Can (Can Yaman) y Sanem (Demet Özdemir), sufrieron algunas peleas generadas por algunas mentiras pero nunca se dio una ruptura en la pareja por los celos. Can no tolera que Yigit esté tan cerca de ella y un hecho puntual llevará a que la trama cambie no sólo de línea temporal sino también de escenarios, hasta de personajes e incluso se dará la "madurez" de Sanem.

La ficción transita el capítulo original 39, que es el que tiene a Leyla y Emre celebrando el casamiento con una gran fiesta con amigos y la familia incluida. En este episodio, la tira a su vez tuvo la partida de uno de sus personajes emblemáticos, Ayhan, y también estuvo la propuesta de casamiento de Muzaffer a Güliz.

Este capítulo en Turquía tuvo una duración de 2 horas y 16 minutos, que en Argentina son divididos en episodios de alrededor de media hora. Este martes en Telefe se vieron los primeros 30 minutos y aún falta ver las 2 situaciones más fuertes que llevaron al quiebre más grande de la trama. Éstas tendrán como escenario la casa escondida en el campo de Can y el hospital de la ciudad.

¿Qué pasará? para no spoilear, no se contará en esta nota. Pero sí se puede adelantar que este gran giro llevará a que a partir de ahora la historia no se desarrolle más en la agencia Fikri Harika y con esto que "desaparezcan" varios personajes. Pero también que se sumen otros...

Avance del capítulo

Este miércoles, Sanem se enteró que Ayhan se irá a vivir con su hermano Osman y eso implicó un duro golpe para ella. "¡Cómo que te mudarás!, ¿cómo puedes abandonarme?, ¿a quién voy a abrazar cuando esté feliz o cuando quiera llorar?, ¡por qué me estás haciendo esto!", lanzará Sanem sin creer lo que su mejor amiga le confirmó. De esta forma se producirá la despedida de Ayhan que abandonará la ficción para siempre.

Por otro lado, Leyla y Emre elegirán el vestuario para el casamiento mientras Sanem buscará inspirarse para escribir las líneas de su novela. Para ello decidirá ir a la casa de Can para concentrarse y encontrarse con su inspiración. Pero a su lado estará Can y no será tan fácil.