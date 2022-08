Separación: Yanina Latorre reveló nuevos detalles de Wanda, Icardi y "La China" Suárez

viernes, 5 de agosto de 2022 21:47

Esta semana, un nuevo escándalo se desató en la historia de Wanda Nara y Mauro Icardi, y que invlucró a Eugenia "La China" Suárez. Mientras la actriz está en Uruguay por todo el mes de agosto, donde graba una nueva producción fílmica, la mediática y el futbolista parecen vivir una nueva crisis.

Es que en los últimos días trascendió un audio que Wanda le habría enviado a una de sus empleadas en Europa, en el que le asegura que está en Argentina tramitando el divorcio con Icardi. La bomba resonó en el mundo de la farándula y este viernes, Yanina Latorre, cercana a Wanda, brindó más detalles de lo ocurrido.

"No es que hay un divorcio en puerta, ni que inició un trámite de divorcio. Ese es un recurso que ella usa para contestarle a la señora que trabajaba en la casa", dijo Yanina en un audio que le mandó a Ángel de Brito y que reprodujeron en LAM.

"Wanda se vino para acá (Argentina) y le había prometido (a Carmen) un sueldo que parece que no le pagó. Y una vuelta al país. Ella le hace todo ese drama para que la señora le tenga lástima"., agregó la panelista que actualmente está de viaje pero no se desentiende del tema.

Al respecto, sobre La China Suárez, Latorre aseguró: "Lo cierto es que la crisis es real. Nunca estuvieron bien. Desde que pasó lo de la China, Wanda no lo perdonó, quedó parada en ese lugar (...) Cuando te pasan esas cosas, tirás para adelante y tratás de olvidarte. O lo dejás a un costado y avanzás. Pero ella nunca salió de ese lugar. Siempre se lo factura".

Y sostuvo: "Todo el entorno de Wanda te dice que ella lo agarró como un trofeo y que no se quiere separar para no darle el gusto a la China", amplió Yanina, desde Miami. Y opinó: "Bueno, señora, entérese que la China fue un polvo del tipo. No creo que pase a mayores. Además, ella está muy contentita con Rusherking".

Y finalizó: "Pero, básicamente, es una crisis muy, muy, profunda. Wanda no quiere separarse para no darle el gusto a la China. Las malas lenguas dicen que, si ella se separa, la China volvería con él. Eso es incomprobable, pero es lo que Wanda y sus amigas piensan".