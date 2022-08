Se conocieron los motivos por los que Cristian Castro no seguirá en Canta Conmigo Ahora

viernes, 26 de agosto de 2022 17:21

Canta Conmigo Ahora es la nueva propuesta de El Trece para seguir sumando puntos de rating, con una propuesta distinta Marcelo Tinelli muestra el talento de distintos participantes a lo largo del país.

Con 100 jurados dispuestos a evaluar a cada uno de los participantes que pasarán a la próxima ronda con el objetivo de llegar a la gran final, y quedarse con una importante suma de dinero.

Entre las figuras del jurado, se encuentran artistas de nivel nacional e internacional que incursionan en distintos géneros musicales. Entre los cantantes internacionales de gran renombre se encuentran Cristian Castro y el Puma Rodríguez.

Sin embargo, comenzaron a surgir los primeros inconvenientes entre los jurados, en primer punto el Puma habría presentado su renuncia y desde la producción estaban intentando convencerlo para que cambiara de opinión.

Pero, hace unos días se conoció que Cristian Castro no seguiría en el programa, por motivos de dinero. "Se acaba de confirmar a través del entorno de Cristian Castro que finalmente no vuelve al jurado de Canta Conmigo Ahora, por lo menos por ahora". Y el motivo no sería otra que el vil metal: no vuelve por plata aseguró Pampito, en Mañanísima.

Según explicó el periodista, al cantante le pagaban 14 mil dólares por programa, lo que haría 56.000 dólares por semana y 224.000 dólares por mes.

"Nosotros queremos que te quedes, pero necesitamos que nos bajes un poquitito el cachet" le habría explicado el conductor. En vez de 224.000 dólares, le ofrecieron 200.000 pero Cristian no accedió.