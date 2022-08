Nuestro Amor Eterno: nacerá el amor entre 2 personajes y alegrará al fandom

jueves, 18 de agosto de 2022 00:00

Poco a poco "Nuestro Amor Eterno" va conquistando a la teleaudiencia en Argentina. La ficción turca de Telefe, cuyo nombre original es "Istanbullu Gelin", plantea una trama muy diferente al resto en el que el amor lidia con el orgullo y el poder.

La historia gira entorno a Süreyya una joven cantante que se enamoró de un hombre mucho más grande que ella, Faruk, que es un prestigioso empresario y de renombre en Estambul. A pesar de que pasaron 3 meses desde que se conocieron, el amor los unió fuertemente y ambos decidieron casarse pese al rechazo desmedido de Esma Boran, la madre de Faruk.

Alrededor de estos enamorados hay personajes que poco a poco se ganaron el corazón de los fans. Una de ellas es Begüm, una atractiva ginecóloga que fue novia de Faruk en la juventud y con él tuvo un hijo. Sin embargo cuando quedó embarazada no se animó a contárselo a él por la amenaza de la misma Esma y por eso decidió huir sin avisar. Eso generó una gran herida en él que no se lo perdonó hasta que supo, varios años después, de la existencia del niño, Emir.

En el capítulo que se vio este miércoles por Telefe, Begüm y Faruk tuvieron una charla muy profunda en la que hablaron de los sentimientos y el posible futuro como pareja. "Perdoname si te hice creer que podía ser", le indicó Faruk tirando por tierra cualquier posibilidad de relación sentimental entre ambos.

"Amo a Süreyya y si hoy no estuviera con ella, no estaría con nadie", agregó Faruk aclarándole el escenario actual que lo une a él con Begüm por más que en el pasado se hayan amado intensamente.

Esto lastimará profundamente a la mujer que transita una enfermedad mortal y en estado avanzado. Pero su corazón no quedará herido para siempre. Ahora será conquistada y será por un personaje que ya todos conocen y también conquistó a la audiencia. Se trata de Can a quien conocerá en el capítulo que se verá este viernes y la flecha del amor los unirá.

Can es hermano de una de las mejores amigas de Süreyya y por eso se convirtió en su abogado cuando ella quiso divorciarse de Faruk. El hombre además es cantante y tiene una personalidad muy sensible y honesta, lo que hizo que los seguidores de la historia lo quisieran desde el primer momento.

¿Cómo nacerá el amor?, ¿cómo se irá dando la relación?, ¿qué pasará cuando se entere él de la enfermedad de ella? habrá que estar muy atentos a los próximos capítulos por Telefe.

Avance del capítulo de este jueves

Este jueves en "Nuestro Amor Eterno", Emir irá a hablar con Süreyya y le pedirá que se aleje de él y su madre. "No te quiero porque hacés que mi mamá se ponga triste y no quiero volver a verla mal", le dirá el niño confirmando de esta forma lo que horas antes ella había escuchado de boca de Esma.

Por otro lado, Adem y Dilara irán a cenar a la mansión de los Boran invitados por Faruk lo que generará no sólo malhumor en Esma sino en varios de los hermanos Boran. Sin embargo Fikret se mostrará con un humor positivo ante esta llegada. "Esta noche mi hermano vendrá a cenar. Esa chica tiene algo increíble, logró derribar la pared de la sultana Esma", lanzará el joven a su esposa Ipek.

Luego el hombre se mostrará molesto porque ella sigue defendiendo a su madre. "Tu podrías dejar de defender a mi madre porque ya no es la reina de la casa", le dirá Fikret y luego le aclarará: "confía en tu esposo. Más vale que me tengas más en cuenta y me respetes".