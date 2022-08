Hercai: avance del capítulo de este jueves

jueves, 18 de agosto de 2022 00:00

Finalmente la felicidad llegó a la vida de Reyyan en Hercai, la ficción turca de las tardes de Telefe. Con el nacimiento tan esperado de Ümut, la protagonista volvió a sonreír plenamente pero esto no será por completo. Aún le espera conocer una de las noticias más duras: su padre Hazar fue asesinado y quien está en la mira es su tío Cihan.

En el capítulo de este miércoles, Reyyan despertó y finalmente pudo llevar a su bebé a su pecho. "Umut estás acá, al fin en mis brazos. Creí que era un sueño imposible pero el sueño se hizo realidad", comenzó expresando al tenerlo consigo.

"Todo lo que me dolía no es más que un recuerdo. cuando naciste renaci contigo. Tu padre hizo hasta lo imposible para que vivieramos", agregó destacando: "nos aferramos a una esperanza. Dios nos ayudó y tu naciste. Nunca me rení con tu padre... Bienvenido. Gracias a tí somos una gran familia. Llegaste y ahora en verdad tenemos esperanza".

En el capítulo de este jueves, Miran, Zehra y Mahfuz recuperarán la paz tras ver a Reyyan en buen estado de salud y con Ümut en sus brazos. Finalmente ambos lograron superar los riesgos de vida y el bebé viene a traer alegría a la familia. Sin embargo ésta no es completa ya que Hazar murió y su hija aún no lo sabe.

"Es la primera vez en mucho tiempo que la veo feliz y en paz. No puedo hacerle esto, decirle que el día en que fue madre perdimos a nuestro padre. No puedo", expresará Miran a Mahfuz en una charla que tendrán con la tristeza aún presente de aquella muerte.

Lejos de Estambul, donde aún permanece Reyyan con su bebé y toda la familia, Füsun ya planea cómo continuar con la venganza. Esta vez su mirada la pondrá en el bebé que acaba de nacer y el camino que vendrá será mucho más difícil para todos.

"Tomaremos al más joven de los Sadoglu, a Ümut y lo criaré como un pichón. Si quieren que me apuñalen, háganlo pero quiero que sepan que mi objetivo principal es ese bebé. Comienza el juego", advertirá Füsun.

Finalmente, Miran deberá enfrentar uno de sus mayores desafíos: decirle a Reyyan que Hazar fue asesinado. En el momento más tenso, ella le pedirá explicaciones y finalmente él le dirá: "Papá ya no está".