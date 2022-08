Nicolás Olivieri se lució en La Voz pero no le alcanzó y se despidió del certamen

miércoles, 17 de agosto de 2022 00:00

Se lució en el escenario pero no alcanzó. El albardonero Nicolás Olivieri pasó en la noche de este martes por el knockout de La Voz Argentina y si bien su voz cautivó a muchos, no alcanzó para pasar a la ronda de los Playoffs. El sanjuanino se enfrentó en el Team Sole a Yhosva de Chubut quien finalmente siguió en carrera.

Antes de subir a escena, el albardonero recibió los consejos de alguien al que admira mucho desde chico: Diego Torres. Pero también la Sole le dio una serie de recomendaciones para conquistar a todos al momento de cantar. "Estuvo muy correcto pero en esta instancia lo correcto no alcanza... a cantarle al público para que te conozca y lo conquistes", indicó ella.

Al momento de subir al escenario interpretó la zamba "Aires de Nostalgia" y recibió palabras de aliento y de felicitaciones del jurado. "La verdad que cantas muy lindo para ser médico. Nico me encantó lo que hiciste", lanzó Lali bromeando con la posibilidad de que él siguiera la carrera de medicina como tenía pensado en un principio.

Al momento de elegir quién continuaba, Soledad Pastorutti hizo una apreciación de ambos: "es una decisión compleja porque siento que cuando armé mi equipo, lo hizo pensando el repertorio. Intenté que se luzcan los dos. Después llega este momento y dije ¡ay! Estoy muy contenta, feliz, orgullosa".

Tras sus palabras eligió al joven de Chubut para que siguiera en carrera y despidió a Nico con palabras de agradecimiento, no sin antes destacar que ambos competidores "tienen mucho más escenario de acá en más y nos vamos a seguir encontrando en festivales".

Por su parte, Nicolás le agradeció a la Sole por todo lo brindado para que él creciera. "Gracias por la oportunidad que me diste. Esto que está pasando acá es un sueño. Me voy super contento porque más allá de la competencia y todo lo que se genera, se generan vínculos, amistades. Eso es lo más preciado que me llevo, las herramientas y llevarme muchísimos amigos. Pasar por La Voz Argentina es un sueño y es lo mejor que me pasó en la vida", finalizó.