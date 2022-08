Benjamín Vicuña se fue a Chile por la salud de su padre: "está intubado"

miércoles, 17 de agosto de 2022 00:00

En las últimas horas se conoció que el querido actor Benjamín Vicuña, vive un angustiante momento por la salud de un ser querido. Ese panorama hizo que debiera viajar "de urgencia" a Chile para estar cerca de su familia.

Según informaron en LAM este martes, el papá del actor, Juan Pablo Vicuña, se encuentra internado en grave estado.

“No la está pasando bien. Viajó de urgencia porque su papá no está bien, estaba enfermo ya que estaba con respirador pero ahora empeoró, ya está intubado”, reveló la panelista.

“Estaba con una hemorragia intestinal muy fuerte y están tratando de controlarlo. Él ya aclaró que no va a volver hasta que esto se solucione, y no se sabe si va a estar el miércoles en el teatro o si la van a suspender momentáneamente”, agregó Latorre.

Con respecto a su presente laboral, actualmente Vicula particupa en la obra "El método Grönholm", tema del que Latorre también habló y no dio buenas noticias.

“A esto se le suma que las cosas en el elenco no estarían tan bien: no se juntan para comer, cada uno se encierra en su camarín, no hablan, no fluye”, cerró.