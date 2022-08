Züleyha, Tierra Amarga: avance del capítulo del miércoles

miércoles, 17 de agosto de 2022 00:00

Un giro inesperado se dio esta semana en Züleyha, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo nombre original es "Bir Zamanlar Cukurova", tuvo un importante cambio al desenmascarar a Bëtul quien venía engañando a todos y robando en la empresa Yaman. Producto de esto, fue despedida de la empresa, la echaron de la mansión y Fikret anuló el compromiso de matrimonio.

En el capítulo que se verá este miércoles en la ficción, la joven y su madre tramarán la forma de desprestigiar a Züleyha y ambas salir victoriosas ante el pueblo. "Dirán miren cómo viven lujosamente. Seguro es con todo el dinero que me robaron", señalará Bëtul a su madre quien decidirá no insistir en invertir ese dinero, al menos por ahora. "Cukurova debe pensar que somos víctimas y tu me hablas de rentar un departamento. Por favor eso no tiene nada de sentido", agregará.

Paralelamente, la ex esposa de Demir leerá una noticia en el diario que la indignará. Ante Lütfiye contará las palabras que virtió la madre de Bëtul, después de que ella los echó de la casa. "Züleyha se abrió camino con la fortuna de Demir Yaman casándose con él", dirá un fragmento de la entrevista que dio Sermin.

"Züleyha clavó sus garras al llegar a la mansión. Se abrió camino hacia la fortuna de Yamán, casándose. Si Yilmaz no hubiera muerto, hubiera robado a los Fekeli. Tiene como rehén a su hijo Keren Ali por el dinero que el niño heredó", leerá la dama de Cukurova.

Por otro lado, el comisario le llamará por teléfono para darle una trágica noticia. "Sabe que la investigación de Hakan continúa pero hoy sucedió algo en su familia. Su hermana, Hülya, falleció", dirá el comisario y luego agregará: "tenía problemas de salud. Dicen que fue una falla en el riñón. Llamé porque pensé que le interesaría".

Esa noticia luego Züleyha se lo contará a Lütfiye y Fikret. "La hermana de Hakan murió. Tenía un problema en el riñón", señalará Züleyha recordando que era muy joven. "Tengo que ir al funeral, a Izmir. Tal vez su hermano vaya, creo que iría al funeral de su hermana", indicará.