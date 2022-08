Benjamín Vicuña rompió en llanto: "Me están matando"

sábado, 13 de agosto de 2022 00:00

Este año, Benjamín Vicuña regresó al ruego de la actuación con su protagónico en "El primero de nosotros" y se ganó el corazón de todos los argentinos. En medio de un gran presente laboral, también disfruta y vive a pleno lo sentimental ya que avanza a paso firme su relación amorosa con la amiga de Pampita, Eli Sulichin.

En este escenario, el actor chileno fue invitado a Socios del Espectáculo (Eltrece) y en medio de la entrevista rompió en llanto. El momento se vivió cuando los periodistas le preguntaron sobre sus hijos.

"Amancio es un duende hermoso, lo amo, es mi regaloncito divertido. Es el más chiquito y es alegría pura. También es un terremoto; está en una edad, los famosos dos años, en donde se lleva todo puesto, pero es hermoso”, comenzó hablando sobre su hijo menor, fruto de su relación con Eugenia "La China" Suárez.

Posteriormente, siguió caracterizando a Magnolia. "Es mi niña. Desde que apareció en escena trajo toda la luz del mundo. Es una niña especial, carismática, graciosa. Ella, particularmente, parece como si viniera con un mensaje, como que supiera cosas”, aseguró sobre la pequeña de 4 años.

Pero eso no fue todo, ya que Vicuña también se refirió a sus tres hijos varones mayores, que comparte con la supermodelo Pampita. “Me están matando”, comentó entre lágrimas al ver la foto de los chicos. “Es de la emoción de amor más profundo y son lágrimas lindas, ellos son mi vida”, aseguró.

“Trato de ser mi mejor versión. Le dedico mucho tiempo y mucha reflexión. Por mi historia con mis padres y por mi vínculo de embajador Unicef trato de leer y tratar de entender. No sé si me siento bien o mal, pero sí me ocupo. Trato de lidiar con las fantasías de lo que podría ser, tratando de estar lo más presente que puedo”, aseguró sobre todos sus hijos.

“Está clarísimo que yo vivo acá por ellos”, cerró al referirse sobre su residencia en Argentina y no en Chile, su país natal.