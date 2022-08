Fugitiva: el "número maldito" que acompaña a Tarik

sábado, 13 de agosto de 2022 00:00

Es un número considerado "maldito" o representativo del "demonio". Y ahora es el que acompaña a uno de los personajes considerado "muy malo" en Fugitiva, la ficción turca de las noches de Telefe. Se trata de Tarik, el hijo de Genco, quien cuenta con un pasado muy duro de la mano de su padre y que ahora es una de las figuras más cruel.

En las últimas semanas, él concretó su compromiso con Mercan después de que el padre de la joven, Cemil, acordara con Genco la unión matrimonial. Ambos dieron el paso de casarse en un futuro inmediato y en este contexto, la pareja tuvo el primer encuentro a solas donde ella le marcó los límites.

"No seas conmigo como no puedes ser con tu padre. Tu tampoco me agradas. Solo nos casaremos porque él lo quiere. Ahora me convertiré en una de las más de mil mujeres que se casa con quien no ama", le indicó Mercan subrayando que no tendrán "la vida que queremos ni la valentía" para vivir como quieren. "No actúes como si no fueras un cobarde, aunque si insistes en hacerlo, no me importaría", agregó con contundencia y sin rodeos.

A partir de esto ambos se acoplaron y complementaron a tal punto que se convirtieron en la nueva pareja perversa de la novela. Es que Mercan cambió rotundamente su forma de ser y se convirtió en una mujer dominadora y fría en consonancia con la forma de ser de Tarik.

En este escenario, un número comenzó a acompañarlo a Tarik y por defecto también a Mercan. Se trata del 666, el número considerado de "la bestia" pero también del anticristo, demonio o diablo. El 666 está asociado con la Bestia en el capítulo 13, versículo 18, del Apocalipsis.? En la mayoría de los manuscritos del Nuevo Testamento y en las traducciones al español de la Biblia, el número de la Bestia es el 666.

Este número formó parte de la pareja en el capítulo que se vio en la pantalla de Telefe el pasado miércoles pero seguirá teniendo presencia en distintos momentos de la ficción. En aquel episodio apareció en la patente del auto que usaron para ir al casamiento de Ali y Esma, pese a que no estaban invitados.

Si bien el auto descapotable rojo es de él, ella decidió manejarlo a la salida del salón donde se desarrolló la boda. Minutos antes habían asistido para arruinarles la fiesta de casamiento con su maldad. Y luego se fueron a máxima velocidad con ella al volante...

Si sos fans, ¿pudiste advertir este detalle?