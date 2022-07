Santi Maratea reveló que sufrió un episodio de abuso por parte de un sacerdote

sábado, 30 de julio de 2022 00:00

El querido y atrayente influente, Santi Maratea, sorprendió a todos en una entrevista cuando reveló por primera vez que en su adolescencia habría sufrido un episodio de abuso por parte de un sacerdote en la Iglesia a la que asistía.

Según reveló en joven en diálogo con Perros de la calle (Urbana Play), en sus años de adolescente era un fiel católico prácticamente, al punto de definirse como "católico nivel sacado”. Incluso contó que su madre le ponía como "castigo" no ir a misa, y lo obligaba a salir a divertirse con sus amigos.

En ese contexto, Santi reveló una situación que vivió con un sacerdote a quien le tenía mucha confianza, que hizo que finalmente se alejada de la Iglesia como institución pero no de la Fe. "Yo tuve una secuencia con un cura abusador bastante heavy y eso fue lo que a mí me hizo hacer esa desconexión”, comenzó contando.

Atento a las palabras del influencer, Andy Kusnetzoff quiso saber si efectivamente había sufrido abuso y Santi asintió. "Sí, me paré y me fui de una situación extremadamente incómoda donde él no me tocó a mi y yo no lo toqué a él, pero porque en un momento me paré y me fui”, respondió.

“Después estuve media hora autoconvenciéndome de que no estaba pasando lo que estaba pasando. Por ahí solo se rasca porque le pica la pij* (...) No era un cura más, era uno con el que tenía confianza, porque era de la Iglesia a la que iba seis veces por semana”, agregó Maratea.

Tras el hecho, Santi afirmó que fue otro sacerdote quien lo ayudó en la situación y le dio las fuerzas para animarse a hablar con sus padres. “Después de mucho tiempo me enteré de que ese cura le contó a mis viejos ese mismo día y entre los tres fingieron demencia hasta que yo me animé a contarles con ayuda de este cura”, sostuvo.