Canta Conmigo Ahora: el repudio menos esperado a Locho Loccisano

sábado, 30 de julio de 2022 00:00

Pasó la primera semana de Canta Conmigo Ahora, el nuevo big show que conduce Marcelo Tinelli por Eltrece, y entre los 100 jurados que conforman su programa se encuentra el querido Locho Loccisano, ex participante de El Hotel de los Famosos que supo ganarse el cariño de la audiencia.

Sin embargo para él no todo fue color de rosas en el nuevo desafío laboral, ya que sus compañeros del jurado lo repudiaron sorprendentemente. Es que el influencer se autocatalogó como parte de la "nueva generación de artistas" y generó una catarata de comentarios en sus pares.

“Me siento identificado porque creo que ambos representamos la nueva generación”, comentó sobre una joven participante, palabras que "hirvieron" a sus colegas.

“¿Qué, nosotros somos de la vieja generación, qué onda?”, le dijo una de ellas. Muchos asintieron el comentario y se pusieron "en contra" de la figura.

El llanto de Locho tras su adiós al Hotel de los Famosos: "soy un hombre nuevo"

La sorpresiva eliminación de Locho del reality sacudió a los seguidores del programa y sin dudas también al propio influencer, que luego del final del capítulo de ayer, realizó un Live en Instagram donde apareció emocionado hasta las lágrimas.

"Gracias, me encantó el programa... creo que junto a ustedes viví la experiencia más significativa de mi vida, la experiencia más loca, la que más me marcó y no tengo dudas que desde que salí soy un hombre nuevo", comenzó diciendo el ahora ex participante a sus seguidores.

El duelo lo vivió con Walter Quejeiro a quien le dijo que le desea lo mejor y que el día de mañana le gustaría ser como él. Sin embargo, lejos de referirse a sus compañeros, en la comunicación con sus seguidores les dejó un fuerte mensaje de vida.

"Soy otra persona, una persona mucho mejor con más fuerza, más plantada. Lo que se vivió en el programa me pareció una locura, fue intenso, fueron tres meses de estar encerrado, de estar lejos de la familia", siguió en el video sin dejar de llorar.