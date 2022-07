Hercai: ¿cuándo vuelven Azat y Gönul a la ficción?

sábado, 30 de julio de 2022 00:00

Todas las siestas, Telefe pone a consideración de sus televidentes una novela que le garantiza el encendido de la pantalla: Hercai. La ficción turca que está transitando sus últimos momentos, continúa captando a la audiencia con sus historias, especialmente las de amor.

Entre ellas, se encuentran la de Azat y Gönul, encarnados por Ahmet Tansu Tasanlar y Oya Unustasi respectivamente. Ambos tuvieron una historia que traspasó los límites de la ficción y se volvió realidad. De hecho se conocieron allá por el 2011, cuando grababan otra novela llamada “Izmir Çetesi”. Tras varios años de relación, finalmente en septiembre del año pasado se casaron.

¿Cómo fue la salida de Azat y Gönul de Hercai?

En lo que respecta a sus personajes, el pasado lunes se pudo ver cómo ambos aprovecharon la boda de Reyyan y Miran, para escaparse sin que nadie de la familia lo advirtiese, generando la ira de Cihan.

"Lo decidieron hace tiempo. Nadie podría hacerlos retroceder. Ahora queda claro por qué no dijimos nada. Ellos se fueron en silencio para evitar todos estos problemas. Van a dejar de pedirnos cuenta por todo lo que ocurre en esta familia. Azat solo pidió el apoyo de Miran porque nadie más quiso ayudarlo", aseguró Reyyan en aquel capítulo.

"No hace falta que rindamos cuenta. Hicimos lo correcto y si Azat me lo volviera a pedir lo volvería a hacer... La ambición lo ha cegado pero esa ambición no saldrá victoriosa frente al amor. Se tomaron de la mano y se alejaron juntos. Sepa que nunca van a volver. Veo que Azat tenía razón al estar lejos de usted", agregó.

En los capítulos siguientes, se pudo ver cómo por un lado, Cihan mandó a sus hombres a encontrarlos, y por otro Handan, tras leer la carta de despedida de su hijo, toma la decisión de dejarlo marchar.

Si bien, ante la inesperada salida los fans se volcaron a las redes sociales para pedir que se reincorporaran, lo cierto es que no hay nada que haga pensar que regresarán ya que los guionistas consideraron cerrada su historia de amor.

De esta forma, los personajes de Gönul y Azat no regresarán a la historia y sus actores se fueron para siempre de la ficción.