Barby Franco terminó por revelar si el bebé que espera es nena o nene

lunes, 18 de julio de 2022 00:00

Barby Franco y Fernando Burlando están atravesando un presente sentimental muy importante, la modelo días atrás confirmó que se convertiría en madre, la noticia emocionó a todo el público. La joven estuvo en La noche del domingo, donde reveló si espera un nene o una nena.

Hace unos días, Barby visitó a la madre de Burlando para contarle la noticia de que se iba a convertir en abuela, el momento lo compartió en las redes sociales.

Los seguidores de la modelo estaban atentos para saber si Barby revelaba algún dato sobre el bebé que espera, pero el manejo de la información era reservado.

Mariano Iúdica presentó a la modelo, que oficia de co conductora del histórico ciclo que revivió para esta temporada en América. “¿Cómo estás? ¿A ver cómo está eso? ¡Uy, de una semana a la otra!”, exclamó el conductor. “Está prendida, prendido fuego, prendida fuego… No sabemos qué es todavía”, resaltó ella.

“No, ya sabés, ya sabés. Ya se te escapó. Se te acaba de escapar recién”, le remarcó Iúrica. “¡Qué bol…! Bueno, sí, está a full. No me quiero pisar más sola porque la semana que viene lo vamos a anunciar juntos”, se sinceró Barby. El comentario de Barby dejó en evidencia que espera a una nena, la emoción no le permitió guardar la noticia.