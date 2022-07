Marcela Feudale rompió en llanto en PH: "Hay cosas en la vida que no se superan"

domingo, 17 de julio de 2022 10:50

En la noche de este sábado, PH: Podemos Hablar tuvo invitados de lujo que llenaron de emoción el programa conducido por Andy Kusnetzoff. En medio del segmento en el que los invitados tienen que colgar de un árbol una foto especial, una de las famosas que asistió vivió un momento de llanto y revelación.

Se trata de la histórica comentarista y locutora de los programas conducidos por Marcelo Tinelli, Marcela Feudale, quien alejada de las pantallas se paró frente a Andy y habló de su vida actual. En ese momento, "La enana", como también la llaman en su entorno, habló de su padre y no pudo contener la emoción.

"Hay cosas en la vida que no se superan. Yo era íntima amiga de mi papá y lo extraño. Extraño charlar, caminar por la playa. Eso no se puede. Y no va a pasar", comenzó explicando sobre la elección de su foto para dejar en el árbol del programa.

"Extraño eso. La fe que me tenía… Él tenía solidaridad con el mundo. Hoy sus alumnos me siguen llamando para decirme cómo los acompañaba en sus dolores, en sus tristezas. Esta es la foto de mi viejo, de mi vida con él. Cuando te vea, me voy a poner contenta", agregó.

En ese sentido, habló de actitudes solidarias que aún recuerda del hombre. ""Yo con él tuve una amistad muy grande. Es el día de hoy que hay gente que me sigue hablando de él, habiendo sido un profesor de quimíca", sostuvo.

Y finalizó al respecto: Una chica me escribió hace poco y me dije ‘era el único profesor que se acercaba para saber si teníamos un plato de comida’".