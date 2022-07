Züleyha Tierra Amarga: avance del capítulo de este viernes

viernes, 15 de julio de 2022 01:00

El amor está a flor de piel en "Bir Zamanlar Cukurova", la ficción turca de las tardes de Telefe que en Argentina se la conoce como "Züleyha". La serie transita momentos en los que Demir está ausente y Züleyha está dispuesta a reconstruir su vida.

En el capítulo de este jueves, Hakan se reunió con Abdülkadir y le advirtió que no quiere que se estafe a los Yaman hasta que aparezca Demir. "¿No me estás escuchando o no entendiste? dije que no dañaremos a los Yaman hasta que confronte a Demir", dijo Hakan.

Por otro lado, Züleyha se mostró dispuesta a divorciarse de Demir. Para ello fue al abogado de la empresa a pedirle que empiece los trámites. "Quiero iniciar una demanda, me voy a divorciar de Demir. Le pido que inicie mañana. Si no puede iniciar la demanda lo entiendo, puedo conseguir otro abogado", advirtió.

Luego puso un aviso en el diario bajo el título "Atención Demir Yaman" para que él aparezca y así quede notificado de la intención de divorcio. "Envío esta carta a todo Cukurova esperando que llegue a mi esposo Demir Yaman. Si se encuentra leyendo esto quiero que sepa que decidí separarme de mi esposo. Después de haberme enterado de ciertas cosas que hizo en el pasado no es posible seguir casada con él y por este motivo es que estoy tramitando el divorcio".

En el capítulo de este viernes, Züleyha y Hakan participarán de la ceremonia de compromiso de una joven pareja. Ambos fueron invitados junto con toda la familia Yaman y ese lugar será escenario de un importante acercamiento entre ellos. Él la invitará a bailar a la pista y ella no se resistirá a su encanto.

Al verlos bailar la gente hablará y susurrará cuál es el verdadero motivo del pedido de divorcio de la dama de Cukurova. "Déjalos hablar. Qué hay de malo, hay 2 parejas más bailando", lanzará ella. Sin embargo, frente a ellos estará Fikret que no tolerará la decisión de ella de darle más entrada a él en su vida.

Por eso al día siguiente tendrá una fuerte discusión con ella, que reavivará las especulaciones que ya se dio en las 2 peleas anteriores. Sin embargo habrá algo que alterará todo: la bebé Leyla caerá desde el primer piso al vacío y la desesperación abrazará a todos.

Por otro lado, Fikret y Cetin finalmente dejarán de lado las diferencias y se amigarán. En este proceso de reconciliación, intervendrá Lütfiye con palabras de amistad para ambos. "Él rompió tu corazón, te ofendiste y dejaste tu trabajo", comenzará expresando y luego apuntará a Fikret: "él está loco, sangra como loco. Se enfada de repente pero no hay maldad en él, hay un buen corazón".