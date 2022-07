Afirman que Lionel Scaloni retó a Rodrigo de Paul por Tini Stoessel: “Dejá de joder”

viernes, 15 de julio de 2022 00:43

Afirman que Lionel Scaloni se cansó del alto perfil mediático de Rodrigo de Paul y decidió llamarle la atención para que se deje de aparecer permanentemente con Tini Stoessel o a raíz de su pelea con su ex, Camila Homs.

En Socios del espectáculo revelaron lo que le habría dicho el técnico de la Selección Argentina al jugador a raíz de que todo el tiempo lo citan en los programas de chimentos.

“¿Por qué de Paul hace esto? ¿Ustedes se lo preguntan? Yo me lo pregunté y averigüé. ¿Y cuál es la respuesta que obtuve? Antes de que él viaje nuevamente a Europa a cumplir con sus compromisos para entrenar, él recibió un mensaje de su entrenador, y no precisamente del del Atlético de Madrid. No del Cholo Simeone, sino de Scaloni”, empezó contando Mariana Brey.

Lo que Lionel Scaloni le dijo a Rodrigo de Paul

Y prosiguió, mostrando algunas de las imágenes que provocaron el enojo de Scaloni: “Esta es una foto del día donde él decide, que es un acto muy lindo, fue a jugar un partido con los amigos del barrio en el Colegio Loreto, donde él estudió”.

“No gustó que trascendieran estas imágenes, como tampoco le gustó al Señor Scaloni que se esté hablando todos los días en los medios de la parte mediática de de Paul. Lo concreto que dijo es, lo habría retado con ‘Cuatro meses faltan para el Mundial y aparecés todos los días en los medios por temas personales. Dejá de joder con todo lo mediático’”, reveló Brey.

“Le dijo eso por si se lesiona”, acotó Paula Varela. “Está caliente”, cerró Rodrigo Lussich, haciendo referencia al DT albiceleste.

Fuente: Eltrecetv