Soñar Contigo: el mal momento de Demet Özdemir, después del compromiso

viernes, 15 de julio de 2022 00:00

Hace una semana atravesaba uno de los momentos más felices de su vida. Hoy sin embargo la situación es completamente distinta. La protagonista de "Soñar Contigo", Demet Özdemir, se comprometió hace unos días en una gran celebración en Turquía con su novio el cantante Oguzhan Koç. Luego ambos decidieron compartir unas vacaciones juntos en las playas de Çesme y en este contexto se habría contagiado de coronavirus.

Una nueva ola de Covid-19 afecta a Turquía con síntomas que son mucho más fuertes que la anterior y que incluso no logran ser amortiguados por la vacuna. En este escenario, la actriz contrajo la enfermedad y ahora está muy afectada por el virus. Así lo confirmó ella misma a través de las redes sociales.

En su historia de Instagram, la actriz compartió una foto donde se ve a los médicos atendiéndola en su casa. Junto a esta foto, expresó: "Hace 3 años que me cuido, pero tengo coronavirus. En primer lugar, me gustaría señalar que no hay nada pospuesto. Estoy superando un poco de dolor y pesadez, pero mi tratamiento continúa. Estoy mejorando y vuelvo pronto al ruedo. Por favor tengan cuidado. Me gustaría agradecer a todos los que se preocuparon por mí, sintieron lástima y me preguntaron cómo estaba. Los amo".

Los casos de coronavirus han comenzado a aumentar nuevamente en todo el mundo y preocupa las consecuencias que pueda provocar en un escenario donde los cuidados han comenzado a dejarse de lado. Los síntomas ahora son severos y genera miedo en parte de la sociedad.

El casamiento

A fines de junio, la actriz Demet Özdemir se comprometió con el cantante Oguzhan Koç (37) y ya pusieron fecha para el casamiento. Según el portal turco Gazete Vatan, la famosa pareja contraerá matrimonio el 28 de agosto próximo. Foto: Haberturk

De acuerdo a los primeros trascendidos, la pareja se casará con la participación de un número limitado de invitados pero no trascendieron más detalles, especialmente dónde será. Sí se supo que duraría 2 días y sería un lugar elegido de Estambul pero no se sabe aún cuál.

Sí se conoció que después de comprometerse, ambos abordaron un barco e hicieron un viaje para disfrutar del sol y de la intimidad de la pareja.

El viaje post compromiso, lo compartieron ambos en sus redes sociales y ella fue más allá con un picante comentario. La actriz de 30 años, quien se bronceó de más por la exposición al sol, compartió un posteo en bikini donde mostró cómo le quedó la piel. "¡Oh, Dios mío, estamos hervidos!", expresó.