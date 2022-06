Hercai: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 8 de junio de 2022 00:00

La verdad salió a la luz y el dolor se apoderó de algunos de los personajes de Hercai, la ficción turca de las siestas de Telefe. Miran y Reyyan atraviesan momentos en los que la tristeza los aborda por no poder manejar algunas situaciones y pese a que un bebé viene en camino, no lo pueden disfrutar.

En el capítulo de este martes, Miran sufre al ver que su madre no quiere verlo ni acercarse a él. El joven siente cada rechazo de ella con mucha dureza y ya no sabe qué hacer para ser feliz. "Siempre le pedí a Dios, le rogué que me trajera a mi madre. Ahora está acá y no puedo tocarla", lamentó el joven.

Ante esto, Reyyan lo abrazó fuerte y con palabras de consuelo le prometió la felicidad juntos: "no sé cómo hacer sanar esta herida y que no te desmorones. Mira, estamos sanos y vivos, acá estamos y ella creerá en tí. Seremos una gran familia pero espera un poco".

En el capítulo de este miércoles, el amor se va encendiendo cada vez más entre Gönul y Azar. Ambos sienten paz al estar uno al lado del otro y logran refugiarse mutuamente de todo lo malo que los rodea. "Recuerdas cuando conversamos en la azotea. Esa noche, acá fue cuando nos hicimos amigos", recordará la joven Aslanbey.

Ante sus palabras, él destacará: "sí claro, somos amigos". Luego reconocerá que la palabra amigos no es lo que él quiere sentir a su lado: "no puedo decirte que te vayas y tampoco que te quedes".

Por otro lado, Miran se verá desbordado una vez más por todo lo que pasa a su alrededor y no sabe cómo hacer para curar sus heridas. "Tienes que hablar con la señora Azize", le recomendará Reyyan a lo que su esposo le rechazará esa posibilidad: "es imposible, ella es una muerta en vida... todo lo que pasó es producto de sus mentiras".

Sin embargo, Reyyan insistirá en que él no se aleje de Azize para de esa forma encontrar la verdad y la paz que necesita. "No te hará daño hablar con ella Miran y te puede dar a tu madre si lo haces", agregará.

Paralelamente, Nasuh decidirá hablar con su hijo para revelarle la verdad entorno a Azize. Será en un momento en el que él también se vea desbordado porque Dilhsa no quiere estar cerca de su hijo ni de nadie de la familia. "Hazar hay algo que tu debes saber... se trata de Aishe y de mi", comenzará a decirle a su hijo dispuesto a confesarle que ella es su verdadera madre.